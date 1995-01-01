Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

    Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены, опроверг слухи о конфликте своего клиента с Владимиром Ильиным.

    «Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вилена был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.

    Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вилена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», – сказал агент.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

    Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru