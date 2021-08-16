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  • Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

16 августа 2021, 19:36
8

Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены, опроверг слухи о конфликте своего клиента с Владимиром Ильиным.

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вилена был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.

Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вилена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», – сказал агент.

  • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
  • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вилена Тонни
Комментарии (8)
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Krasnodar 123
1629134078
С прошлого сезона Вильена безобразничает !!! Снизил к себе требования, еще теперь и агент подключился. НУ-НУ!
Ответить
Январь 59
1629135097
А в чём тогда дело? Могли бы внести ясность. Могли бы ничего не писать.. Какая то опять белиберда. Сафонов опять на лавке, даже в сборную не вызвали.
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valeriya-medvedeva
1629135325
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтвo, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вoт ----- https://yal.su/dty
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portero
1629137140
Зажирел и вес лишний набрал???
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Вомбат
1629137961
Краснодар своим молчанием создает почву для таких слухов: сегодня этот опровергли, завтра новую фигню придумают.
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вальтер79
1629140915
краснодар на хайпе))))))))))
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zigbert
1629913408
Не хотят выносить мусор из избы. Все равно это может всплыть если есть что то серьезное.
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