Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены, опроверг слухи о конфликте своего клиента с Владимиром Ильиным.

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вилена был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.

Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вилена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», – сказал агент.

Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

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