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    «Чемпионат»: Вилена хочет покинуть «Краснодар». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным

    Полузащитник Тонни Вилена может уйти из «Краснодара».

    Как пишет «Чемпионат», у голландца произошел конфликт на тренировке с Владимиром Ильиным. После этого Вилена сказал, что хочет покинуть клуб, отказался тренироваться и попросил выставить его на трансфер.

    Вилена пропускает сегодняшний матч «Краснодара» с тульским «Арсеналом».

    • Вилена перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за 9 млн евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16419

      derrik2000 5 минут назад

      Ну, ФСЁ!
      Вилена нашёл ПОВОД - конфликт с таким же как и он игроком той же команды.
      ПРИЧИНА, разумеется, совсем в другом: домой или просто в Европу хочет.
      А, может, Зенит вышел на него... ))

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      Рейтинг: +1076

      Argon 7 минут назад

      Нельзя идти на поводу истерик и ультиматумов. Иначе все истериь будут. Независимо от своей значимости для команды

      0
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      Рейтинг: +1098

      zarsm 11 минут назад

      Кто такой ильин? В грозном смелости набрался походу паренек.

      2
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      Рейтинг: +195

      _-G-F-_ 13 минут назад

      Ну если выбирать: кого оставлять, то выбор, по-моему, очевиден!! По полезности Ильин вообще рядом не стоит с Виленой. Причем от слова - совсем!

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