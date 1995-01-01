«Чемпионат»: Вилена хочет покинуть «Краснодар». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным

Полузащитник Тонни Вилена может уйти из «Краснодара».

Как пишет «Чемпионат», у голландца произошел конфликт на тренировке с Владимиром Ильиным. После этого Вилена сказал, что хочет покинуть клуб, отказался тренироваться и попросил выставить его на трансфер.

Вилена пропускает сегодняшний матч «Краснодара» с тульским «Арсеналом».