«Чемпионат»: Вилена хочет покинуть «Краснодар». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным

Ну, ФСЁ!
Вилена нашёл ПОВОД - конфликт с таким же как и он игроком той же команды.
ПРИЧИНА, разумеется, совсем в другом: домой или просто в Европу хочет.
А, может, Зенит вышел на него... ))
Полузащитник Тонни Вилена может уйти из «Краснодара».
Как пишет «Чемпионат», у голландца произошел конфликт на тренировке с Владимиром Ильиным. После этого Вилена сказал, что хочет покинуть клуб, отказался тренироваться и попросил выставить его на трансфер.
Вилена пропускает сегодняшний матч «Краснодара» с тульским «Арсеналом».
- Вилена перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за 9 млн евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.