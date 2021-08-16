Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подтвердил, что между игроками его команды Тонни Виленой и Владимиром Ильиным произошел конфликт.

«Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация.

Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всe обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днeм.

Что касается Вилены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», – сказал Гончаренко.