Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подтвердил, что между игроками его команды Тонни Виленой и Владимиром Ильиным произошел конфликт.
«Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация.
Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всe обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днeм.
Что касается Вилены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», – сказал Гончаренко.
- Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.
Источник: «Чемпионат»