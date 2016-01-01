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    Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подтвердил, что между игроками его команды Тонни Виленой и Владимиром Ильиным произошел конфликт.

    «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация.

    Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всe обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днeм.

    Что касается Вилены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав», – сказал Гончаренко.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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