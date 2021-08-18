Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

Стала известна причина конфликта полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены с клубом.

По информации Voetbal International, при переходе в российский клуб в 2019 году 26-летний голландец договорился с «Краснодаром», что сможет покинуть команду через два года, если получит выгодное предложение.

Этим летом с Виленой связались «Ренн» и «Бетис», но «Краснодар» нарушил обещание, отказавшись отпускать игрока. Услышав жесткую позицию российского клуба, команды вышли из переговоров.

Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

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