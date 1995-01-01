Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

Стала известна причина конфликта полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены с клубом.
По информации Voetbal International, при переходе в российский клуб в 2019 году 26-летний голландец договорился с «Краснодаром», что сможет покинуть команду через два года, если получит выгодное предложение.
Этим летом с Виленой связались «Ренн» и «Бетис», но «Краснодар» нарушил обещание, отказавшись отпускать игрока. Услышав жесткую позицию российского клуба, команды вышли из переговоров.
- Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.
Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»
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