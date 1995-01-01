Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

    Стала известна причина конфликта полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены с клубом.

    По информации Voetbal International, при переходе в российский клуб в 2019 году 26-летний голландец договорился с «Краснодаром», что сможет покинуть команду через два года, если получит выгодное предложение.

    Этим летом с Виленой связались «Ренн» и «Бетис», но «Краснодар» нарушил обещание, отказавшись отпускать игрока. Услышав жесткую позицию российского клуба, команды вышли из переговоров.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

    Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88581
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru