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  • Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

18 августа 2021, 00:50
10

Стала известна причина конфликта полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены с клубом.

По информации Voetbal International, при переходе в российский клуб в 2019 году 26-летний голландец договорился с «Краснодаром», что сможет покинуть команду через два года, если получит выгодное предложение.

Этим летом с Виленой связались «Ренн» и «Бетис», но «Краснодар» нарушил обещание, отказавшись отпускать игрока. Услышав жесткую позицию российского клуба, команды вышли из переговоров.

  • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
  • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.

Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»

Источник: Voetbal International

Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Краснодар Вилена Тонни
Комментарии (10)
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sobaka120982
1629264119
Хороший игрок как по мне , результат на лицо.
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acor94
1629266727
До чего упал наш чемп, что за какойто сраный бетис играть престижней чем в Краснодаре...
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neveldomha
1629267925
Когда игрок подписывает контракт, он тоже даёт обещание выполнить его до конца.
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portero
1629282923
обещание кто давал и где оно прописано, как понимаю нигде, простое словоблудие. где деньги там нет обещаний там всё прописано... этот чудак тоже обещал показывать всё на что способен, я часто видел шланга на поле который играет с ленцой и пофигизмом...
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Фантомас 67
1629284181
Он и так играл "не ахти", а теперь... Хотя, при переходе в Россию, надо бы пословицы знать, помимо контракта. Обещанного три года ждут, так что ещё год, как минимум.
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Krasnodar 123
1629285454
Гоните этого лентяя в три шеи, хоть в РЕНН хоть в БЕТИС, толку с него очень мало!!! Лучше из наших молодых кого-то взять в команду!!!
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Январь 59
1629286913
Не помню красивую игру Тони Вильены и полную самоотдачу особенно в Е.К. Игрок был свой номер. Получил хороший контракт и бегал в свое удовольствие. Такой же Реми Кабалла. Напрасно потраченные деньги.
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Snek
1629353224
Так может Ренн и Бетис не сделали такого предложения, которое удовлетворило бы интересы Краснодара? Иначе смысл был удерживать игрока, который хочет уйти, он же не раб.
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