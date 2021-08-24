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    Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Это негативно скажется на сборной»

    Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    «Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров.

    Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесет ущерб по нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать.

    Думаю, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

    Однако РФС – это общественная организация, их решения принимаются только внутренним руководством. Но, если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной Россией и ее результатами», – сказал Чепиков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».

    «Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии32
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      Рейтинг: +136

      bomilazdeshnii 3 минуты назад

      «8 иностранцев + 17 россиян». Этого мало?!!

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      Рейтинг: +4898

      sochi-2013 5 минут назад

      В 2005 году Динамо выпустил в старте 11 иностранцев и .... проиграл ФК Москва.
      А ведь леги были не чета нынешним!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7606

      GoLenaStop 7 минут назад

      Своего настоящего спорта скоро не станет!
      А, легионеры пусть платят дополнительные налоги в нашей стране за игры в России! Иначе - на хер домой, в свои сраные бразилии, танзании, гондурасы, хохложопии и всякую остальную шлоууюппань! без вариантов!
      Хотим видеть наших игроков, на наших полях, за наши средние по России зарплаты!!!


      2
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      Рейтинг: +136

      bomilazdeshnii > GoLenaStop 2 минуты назад

      Браво!!!

      0
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      Рейтинг: +5416

      BarStep 9 минут назад

      Хороший был биатлонист..
      Так почему у нас люди не хотят заниматься тем, что хорошо получается?
      Какая ему нахрен ГосДума?!

      3
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      Рейтинг: +6349

      владимир миронов 11 минут назад

      Если со своими советами влезают депутаты госдуры--делу хана.

      2
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      Рейтинг: +8830

      ivany4 13 минут назад

      По сути, он прав!
      Смысл содержать академии, если на эти деньги можно прикупить пару-тройку игроков. Пока будут запредельные зарплаты, будут более-менее качественные иностранцы. Иссякнут денежки и останемся мы у разбитого корыта, ни иностранцев хороших, ни доморощенных игрочишек, хоть что-то умеющих.
      Это вопрос надо решать не через думу, и принудительно-запретительным порядком, а головой и продуманным планом развития футбола. От школьной парты, до клубной структуры. Кстати, РФС получила деньги на внедрение "урока футбола" в школах. 2018 прошел. Кто нибудь из тех же депутатов спросил - где деньги и какой результат? И так далее по списку.

      1
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      Рейтинг: +9721

      NewLife 14 минут назад

      Алаверды Чепикову. Поскольку существует присказка, что неудачный выстрел биатлониста прервал удачную попытку прыгуна с трамплина, я также, как дилетант, посоветую федерации биатлона заменить нашей сборной винтовки на калашниковы для обеспечения стабильных патриотических побед.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1576

      GermanVo 22 минуты назад

      О, ещё один недодепутат-"эксперт" решил на волне хайпа напомнить о себе

      5
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      Рейтинг: +67358

      insider_retro 31 минуту назад

      Депутат, как положено, о России думает... Инициативный лымарь...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24745

      Боцман59rus 33 минуты назад

      этот тоже там?

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