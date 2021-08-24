Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Это негативно скажется на сборной»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров.

Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесет ущерб по нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать.

Думаю, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

Однако РФС – это общественная организация, их решения принимаются только внутренним руководством. Но, если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной Россией и ее результатами», – сказал Чепиков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».

«Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ