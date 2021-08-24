Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Это негативно скажется на сборной»

Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Это негативно скажется на сборной»

24 августа 2021, 20:27
60

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров.

Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесет ущерб по нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать.

Думаю, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

Однако РФС – это общественная организация, их решения принимаются только внутренним руководством. Но, если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной Россией и ее результатами», – сказал Чепиков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».

«Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aubergine
1629826333
Биатлонист-депутат рассуждает о футболе. Что за идиотский набор депутатов в ГД РФ? А давайте у нас человек не служивший в армии будет министром обороны? Ой, а у нас действительно так. Цирк уродов в гостях у театра абсурда, а не госдума. Позорище нахрен.
Ответить
ElninoO
1629826686
Вот и как ,после таких рассуждений, за них голосовать!?..
Ответить
Alex Y
1629827241
Надоели бывшие спортсмены лезущие во власть((
Ответить
insider_retro
1629827935
Депутат, как положено, о России думает... Инициативный лымарь...
Ответить
GermanVo
1629828461
О, ещё один недодепутат-"эксперт" решил на волне хайпа напомнить о себе
Ответить
владимир миронов
1629829148
Если со своими советами влезают депутаты госдуры--делу хана.
Ответить
За Московский ЦСКА
1629831138
Значит за депутата Чепикова, нехер голосовать. Пусть клубы сами решают!
Ответить
oyabun
1629832055
То есть сейчас то наша сборная в полном порядке?! То что этот биатлонист еще и в Думе заседает, много говорит об уровне наших депутатов. Их законотворчество говорит само за себя.
Ответить
Hektor 84
1629834687
В том то и проблема всего нашего спорта, в гос думе спортсмены, а в спорте чинуши! Надо пресечь спортсменам попадание в Госдуму.
Ответить
Hektor 84
1629834760
А при лимите наша сборная прям блистает и феерит, выносит всех))) смешной идиот
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх»
22:01
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
7
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
17
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+