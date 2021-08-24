«Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ

РФС опубликовал заявление об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.

«В понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.

1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов – официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.

2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут еще ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров – выработать оптимальное решение с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.

4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ.

5. Отметим, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля мы открыли публичное анкетирование, его прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

Средние оценки (болельщики оценивали каждый формат – от 1 до 10 баллов) среди болельщиков РПЛ:

Юпитер 16 (после 24 туров клубы делятся на группы по 6 и 10) – 7,33 балла

Марс 16 (на втором этапе клубы делятся на группы: верхняя четверка, 5-12 места играют в плей-офф, нижняя четверка борется за выживание) – 4,65 балла

Земля 16 (текущий формат) – 4,32 балла

Юпитер 20 (вариант Юпитер с 20 командами) – 4,11 балла

Земля 18 (текущий формат с расширением до 18 клубов) – 3,69 балла

9 или 10 баллов вариантам ставили:

Юпитер 16 – 48% болельщиков

Земля 16 – 12%

Марс 16 – 10%

Юпитер 20 – 9%

Земля 18 – 9%

Также болельщики делились отношением к реформе всей пирамиды профессионального футбола (напомним, сейчас она выглядит так: РПЛ, ФНЛ-1, ФНЛ-2 с 4 зонами; Hypercube предлагает добавить между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 новую лигу для лучших клубов ФНЛ-2, чтобы они постепенно готовились к повышению в классе, а ФНЛ-1 стала менее турбулентной: автоматически вылетают 20% клубов).

Болельщики РПЛ оценили текущую пирамиду лиг на 3,43 балла, новую – на 7,33 балла.

Болельщики клубов ФНЛ-1 оценили текущую пирамиду лиг на 2,83 балла, новую – на 8,06 балла.

Болельщики клубов ФНЛ-2 оценили текущую пирамиду лиг на 2,74 балла, новую – на 7,61 балла», – говорится в заявлении РФС.