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    «Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ

    РФС опубликовал заявление об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.

    «В понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.

    1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов – официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.

    2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут еще ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

    3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров – выработать оптимальное решение с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

    Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.

    4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

    Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ.

    5. Отметим, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля мы открыли публичное анкетирование, его прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

    Средние оценки (болельщики оценивали каждый формат – от 1 до 10 баллов) среди болельщиков РПЛ:

    • Юпитер 16 (после 24 туров клубы делятся на группы по 6 и 10) – 7,33 балла
    • Марс 16 (на втором этапе клубы делятся на группы: верхняя четверка, 5-12 места играют в плей-офф, нижняя четверка борется за выживание) – 4,65 балла
    • Земля 16 (текущий формат) – 4,32 балла
    • Юпитер 20 (вариант Юпитер с 20 командами) – 4,11 балла
    • Земля 18 (текущий формат с расширением до 18 клубов) – 3,69 балла

    9 или 10 баллов вариантам ставили:

    • Юпитер 16 – 48% болельщиков
    • Земля 16 – 12%
    • Марс 16 – 10%
    • Юпитер 20 – 9%
    • Земля 18 – 9%

    Также болельщики делились отношением к реформе всей пирамиды профессионального футбола (напомним, сейчас она выглядит так: РПЛ, ФНЛ-1, ФНЛ-2 с 4 зонами; Hypercube предлагает добавить между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 новую лигу для лучших клубов ФНЛ-2, чтобы они постепенно готовились к повышению в классе, а ФНЛ-1 стала менее турбулентной: автоматически вылетают 20% клубов).

    Болельщики РПЛ оценили текущую пирамиду лиг на 3,43 балла, новую – на 7,33 балла.

    Болельщики клубов ФНЛ-1 оценили текущую пирамиду лиг на 2,83 балла, новую – на 8,06 балла.

    Болельщики клубов ФНЛ-2 оценили текущую пирамиду лиг на 2,74 балла, новую – на 7,61 балла», – говорится в заявлении РФС.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт РФС

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14028

      Garrincha58 21 минуту назад

      Цирк какой то где то нашли 6530 болельщиков наверное таких как Ловчев или Кавазашвилли и всё по решали как им надо Настоящие болельщики никогда не будут так голосовать да и вы никогда не будете к нам прислушиваться всё по решают в большом доме и вы всё примете как им надо

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      Рейтинг: +6629

      Fusballer 52 минуты назад

      Бредятина. Ощущение, что школьник на коленке варианты накатал.
      Нынешний формат вполне нормальный. Может только уменьшить количество клубов с 16 до 14. А расширение при нынешних условиях, в которых клубы мрут как мухи, и календаре с большой паузой летом - неверное решение. А плей-офф и разделение на группы - бред.
      В ФНЛ-1 и ФНЛ-2 нужно делить, ибо там клубы беднее. ФНЛ-1 на зоны Восток и Запад минимум, может и с плей-офф как раз. По 16-18 в каждой зоне.
      А в ФНЛ-2 больше зон с 10-12 командами в зоне.

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      Рейтинг: +869

      Нас Много 1 час назад

      Изменения должны коснуться прежде всего самого РФС. Иными словами разогнать вас всех на хер. У вас даже на VAR ошибаются...

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      Рейтинг: +21253

      bset 1 час назад

      Нужно разделять ФНЛ-1 на зоны, а дальше лигам давать самостоятельность в плане принятия решений. Тогда московская лига будет требовать стадион высокого уровня, а владивостокская лига будет не против играть хоть на грунте. Таковы уж реалии, что нормальные стадионы сконцентрированы в Центральной России и из-за этого лишать возможности играть клубы попроще на Дальнем Востоке неправильно. Расходы на перемещение команд - одни из самых больших. Окололюбительские команды такое просто не тянут. Должна быть возможность доехать до всех соперников на автобусе или на поезде.

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