Sport24: «Ростов» не поддержал отмену лимита на легионеров

Стала известна позиция «Ростова» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

По информации Sport24, донской клуб не поддержал полное снятие ограничений.

Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за отмену лимита, а «Спартак» выступил за его смягчение.