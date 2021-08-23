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Sport24: «Ростов» не поддержал отмену лимита на легионеров

23 августа 2021, 19:58
4

Стала известна позиция «Ростова» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

По информации Sport24, донской клуб не поддержал полное снятие ограничений.

Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за отмену лимита, а «Спартак» выступил за его смягчение.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Клубы РПЛ примут решение по этому вопросу 31 августа на общем собрании лиги.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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Олег1204
1629739104
Ну и правда, играете раз в сто лет в еврокубках ну и хрен с ними дальше
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Nayturs
1629742134
Не ожидал, не ожидал, помню был такой период у Ростова когда в стартовом составе играли 10 африканцев, вратарь только наш был))
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e.melehov
1629747093
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bomilazdeshnii
1629795803
Слушайте Семина, который в футболе собаку съел, а не Дюкова.
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