Sport24: «Ростов» не поддержал отмену лимита на легионеров

Стала известна позиция «Ростова» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
По информации Sport24, донской клуб не поддержал полное снятие ограничений.
Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за отмену лимита, а «Спартак» выступил за его смягчение.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
- Клубы РПЛ примут решение по этому вопросу 31 августа на общем собрании лиги.
Источник: Sport24