Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Sport24: «Ростов» не поддержал отмену лимита на легионеров

    Стала известна позиция «Ростова» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    По информации Sport24, донской клуб не поддержал полное снятие ограничений.

    Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за отмену лимита, а «Спартак» выступил за его смягчение.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Клубы РПЛ примут решение по этому вопросу 31 августа на общем собрании лиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +478

      Nayturs 16 минут назад

      Не ожидал, не ожидал, помню был такой период у Ростова когда в стартовом составе играли 10 африканцев, вратарь только наш был))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Олег1204 1 час назад

      Ну и правда, играете раз в сто лет в еврокубках ну и хрен с ними дальше

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru