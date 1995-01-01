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    «Чемпионат»: «Спартак» выступает за смягчение лимита, но не против его полной отмены

    Стала известна позиция «Спартака» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», московский клуб не против полной отмены лимита на легионеров, но выступил за его смягчение на совещании лиги.

    «В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определeнные критерии для легионеров.

    Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за полную отмену лимита.

    • Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2584

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      Крайне ошибочное предложение. Нужно от лимита отказываться. Нельзя быть беременной чуть - чуть.

      1
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      Рейтинг: +48

      Sirigu200 20 минут назад

      Всем очевидно, что руководство Спартака не разбирается в футболе..
      Увы и ах..

      0
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      Рейтинг: +264

      alefreddy 22 минуты назад

      да надо плавно отказаться от лимита

      0
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      Рейтинг: +1109

      Олег1204 > alefreddy 23 секунды назад

      А то что?

      0
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      Рейтинг: +588

      mama1991 24 минуты назад

      кто будет определять этот критерий?)))) сами себя н а е б у т....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3707

      Semenycch 25 минут назад

      Не думал, что такое напишу про свиней, но предложение разумное и его можно принять за основу.

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