«Чемпионат»: «Спартак» выступает за смягчение лимита, но не против его полной отмены

Стала известна позиция «Спартака» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

По информации «Чемпионата», московский клуб не против полной отмены лимита на легионеров, но выступил за его смягчение на совещании лиги.

«В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определeнные критерии для легионеров.

Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за полную отмену лимита.

Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа