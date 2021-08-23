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  • «Чемпионат»: «Спартак» выступает за смягчение лимита, но не против его полной отмены

«Чемпионат»: «Спартак» выступает за смягчение лимита, но не против его полной отмены

23 августа 2021, 19:00
23

Стала известна позиция «Спартака» в вопросе возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

По информации «Чемпионата», московский клуб не против полной отмены лимита на легионеров, но выступил за его смягчение на совещании лиги.

«В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определeнные критерии для легионеров.

Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Сочи», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар» высказались за полную отмену лимита.

  • Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sirigu200
1629735067
Всем очевидно, что руководство Спартака не разбирается в футболе.. Увы и ах..
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Иван Петров 1986
1629735320
Крайне ошибочное предложение. Нужно от лимита отказываться. Нельзя быть беременной чуть - чуть.
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insider_retro
1629736360
Мягкие меры могут привести к мягким результатам... А там и до мягких рук и мягких мозгов недалеко..:))
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Вомбат
1629743031
Смягчение ничего не даст. Незаслуженные деньги по-прежнему будут развращать паспортистов. Особенно всяких Макаровых и Игнатьевых. Нужна либо отмена лимита, либо полный запрет на легионеров. Да, клубы будут слабые -- нормальные игроки уедут, к тому же у нас разрушена система подготовки футболистов. Но сборная будет укомплектована игроками, которые будут играть там, где люди отрабатывают свою зарплату, а не получают ее авансом по завышенному контракту.
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NewLife
1629745690
"сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией." Очередной фейк.
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NewLife
1629745996
Зарема за твердое))
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e.melehov
1629747112
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Garrincha58
1629750488
хитрое решение ни вам не нам
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inzek
1629753815
а только Спартак так проголосовал? или чтобы собрать комменты и хейт именно такой заголовок?
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ySS
1629753938
Цугцванг, короче
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