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  • Генич: «Половина «Спартака» очень недовольна Виторией из-за его нагрузок»

Генич: «Половина «Спартака» очень недовольна Виторией из-за его нагрузок»

21 августа 2021, 23:28
53

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился внутренней ситуацией в «Спартаке». В команде не все приветствуют методику главного тренера Руя Витории.

«Говорят, половина «Спартака» очень недовольна Виторией. За его интенсивные нагрузки. На Кубке Париматч Премьер это еще приносило результат, но после него футболистам становится все тяжелее», – сказал Генич.

  • Витория выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой».
  • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.
  • Следующий соперник – «Сочи» (26 августа).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй Генич Константин
Комментарии (53)
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gunstilzit
1629578543
Половина россиян недовольна что на работе надо вкалывать за деньги которых еле хватает на выживание. Ну и (с)
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Persona_non_Grata
1629583246
Ну не знаю - время покажет , а не пора ли вмешаться " руководящему составу " клуба , что бы разрулить ситуацию , пока она не зашла в открытое противоречие ? Пока у меня нет какого-то сложившегося мнения о новом тренере ( исходя из обрывочной информации и неприглядной игры команды ... ) , но что-то явно НЕ ТО , когда команда с наилучшим составом атаки ( ну или одним из них ) , не может ничего показать в ПЯТИ турах и забивает МЕНЕЕ одного мяча за игру ! (((
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ivany4
1629604891
Генич соврет, недорого возьмет.)) Говорят, старушки возле подъезда, а журналисты и публичные люди должны опираться на факты. Ситуация не простая. Полагаю, что дело не в нагрузках. Нагрузки сбросить можно, вот только игру откуда взять. Похоже у Витории нет никакого плана работы в Спартаке. Команды, как коллектива единомышленников не существует. Нет явной основы, т.е. тех на которых можно положиться тяжелой ситуации. Слив это или нет время покажет, но то что в команде неразбериха это точно.
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MaxRnD
1629609499
Полный беспредел со стороны наставника. Это ж так до чего докатиться можно, если заставлять состоятельных людей физически впахивать ?
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Oldtrafford83
1629612326
Бедолаги, наверное вытирают слезы своими ЗП после тренировок))
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BRO_football
1629612846
Ну и футболисты! Позорище! Нагрузки им не нравятся! Как же тогда Спартак собирается в еврокубках выигрывать, раз его футболисты бояться лишних нагрузок? Неудивительно, что этих неженок Бенфика просто раскатала по полю, а на таких слабаков просто нет спроса в Европе.
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Бухбух
1629614251
Как контракты завышенные требовать, благодаря паспорту - это запросто, ну а как про нагрузки - сразу недовольство.
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житель СПб
1629616382
Вот подумал - зря Генич это написал. Это их внутреннее дело. А так. получается - он огонь ненужный раздувает. Итак обстановка в команде психологическая не очень...
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zigbert
1629618332
Напрасно Генич выносит умозаключения в своем репортаже. Что бы знать что происходит в Спартаке, надо быть внутри команды.
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Алекс636363
1629620988
ну если хотят по 0-5 лететь в европе, то пусть будут недовольны. а то привыкли пешком ходить за миллионы, а потом все просирать в еврокубках. привыкнут, наберут форму и хоть в европе за счет физики цепляться смогут за результат. мастерство быстро не наработать, а вот физику за несколько месяцев можно
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