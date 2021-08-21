Генич: «Половина «Спартака» очень недовольна Виторией из-за его нагрузок»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился внутренней ситуацией в «Спартаке». В команде не все приветствуют методику главного тренера Руя Витории.

«Говорят, половина «Спартака» очень недовольна Виторией. За его интенсивные нагрузки. На Кубке Париматч Премьер это еще приносило результат, но после него футболистам становится все тяжелее», – сказал Генич.