Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Генич: «Половина «Спартака» очень недовольна Виторией из-за его нагрузок»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился внутренней ситуацией в «Спартаке». В команде не все приветствуют методику главного тренера Руя Витории.

    «Говорят, половина «Спартака» очень недовольна Виторией. За его интенсивные нагрузки. На Кубке Париматч Премьер это еще приносило результат, но после него футболистам становится все тяжелее», – сказал Генич.

    • Витория выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой».
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.
    • Следующий соперник – «Сочи» (26 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2021 23:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +371

      gunstilzit 25 минут назад

      Половина россиян недовольна что на работе надо вкалывать за деньги которых еле хватает на выживание.
      Ну и (с)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1104

      Олег1204 27 минут назад

      Правильно, такие копейки получают

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru