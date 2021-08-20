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  • Журналист Алланазаров: сегодня Бека-Бека прилетит в Москву. «Локомотив» будет платить ему 800 тысяч в год

Журналист Алланазаров: сегодня Бека-Бека прилетит в Москву. «Локомотив» будет платить ему 800 тысяч в год

20 августа 2021, 10:58
13

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Локомотиве».

По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, сегодня 20-летний француз прилетит в Москву, чтобы подписать пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.

«Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

  • 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
  • Игрок стоит 800 тысяч евро.
  • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Бека-Бека Алексис
Комментарии (13)
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Dgad
1629446555
Рангник сейчас всех молодых подающих надежды в Локо привезет) Дороговато за него 7 лямов то.
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nelli.popova
1629450738
Это реально КОСМОС! Теперь что бы по трахаться не надо париться, зашел на сайт, выбрал девку, предложил и всё, ищите место и время. Без денег, без отношений, все бесплатно и анонимно, вот сайт ----- https://urlz.fun/22
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99-й
1629452685
чегото от этого перехода какими то махинациями попахивает
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Artemka444
1629453042
Да уд
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Artemka444
1629453049
Да уж
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Solist345345
1629453483
Я не пойму, как можно заплатить 7 лямов при себестоимости в 800 штук?! Как обычно, мутная схема.
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Вомбат
1629453547
Ровно столько, сколько он стоит на футбольном рынке. Это как если бы Зенит положил Данни 30 млн евро в год, а Халку с Витселем по 50. Нормальный бизнес.
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Vizual
1629462663
Новость про Паровоз в ветке Спартака, в стиле Бомбардира
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житель СПб
1629487479
Если игрок хороший - то можно только приветствовать!
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