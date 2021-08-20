Журналист Алланазаров: сегодня Бека-Бека прилетит в Москву. «Локомотив» будет платить ему 800 тысяч в год

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, сегодня 20-летний француз прилетит в Москву, чтобы подписать пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.
«Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
- 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
- Игрок стоит 800 тысяч евро.
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова