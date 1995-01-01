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    Журналист Алланазаров: сегодня Бека-Бека прилетит в Москву. «Локомотив» будет платить ему 800 тысяч в год

    Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, сегодня 20-летний француз прилетит в Москву, чтобы подписать пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.

    «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

    • 20-летний Бека-Бека играет на позиции центрального полузащитника.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2834

      Dgad 25 минут назад

      Рангник сейчас всех молодых подающих надежды в Локо привезет) Дороговато за него 7 лямов то.

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