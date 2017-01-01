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    Вальверде – об отношениях с Месси: «Людям лучше не знать правды»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ушел от ответа на вопрос об отношениях с экс-капитаном каталонской команды Лионелем Месси.

    «Об этом лучше не говорить. Такие вещи – тайна. Хорошо, что это так. Лучше, чтобы люди не знали, кто мы есть на самом деле. Им лучше не знать правды», – сказал Вальверде.

    • Тренер возглавлял «Барсу» с июля 2017-го по январь 2020-го года.
    • Под его руководством команда выиграла 4 трофея.
    • Месси покинул каталонский клуб этим летом и подписал контракт с «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Sexta

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Тогда вообще молчи,что тему поднимать

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