Вальверде – об отношениях с Месси: «Людям лучше не знать правды»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ушел от ответа на вопрос об отношениях с экс-капитаном каталонской команды Лионелем Месси.
«Об этом лучше не говорить. Такие вещи – тайна. Хорошо, что это так. Лучше, чтобы люди не знали, кто мы есть на самом деле. Им лучше не знать правды», – сказал Вальверде.
- Тренер возглавлял «Барсу» с июля 2017-го по январь 2020-го года.
- Под его руководством команда выиграла 4 трофея.
- Месси покинул каталонский клуб этим летом и подписал контракт с «ПСЖ».
Источник: La Sexta