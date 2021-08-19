Левандовски готов уйти из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает поиграть в другом европейском топ-клубе.
По информации Sky Sports, поляк хочет получить новый вызов в карьере, поэтому он готов к смене команды.
Мюнхенцы намерены требовать за своего лучшего бомбардира более 100 миллионов фунтов, поэтому его уход этим летом маловероятен.
Сам форвард планирует покинуть «Баварию» до своего 35-летия. Сейчас ему 32.
- В стартовавшем сезоне Левандовски забил 3 гола в 2 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Sky Sports