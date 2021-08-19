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Левандовски готов уйти из «Баварии»

19 августа 2021, 11:49
7

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает поиграть в другом европейском топ-клубе.

По информации Sky Sports, поляк хочет получить новый вызов в карьере, поэтому он готов к смене команды.

Мюнхенцы намерены требовать за своего лучшего бомбардира более 100 миллионов фунтов, поэтому его уход этим летом маловероятен.

Сам форвард планирует покинуть «Баварию» до своего 35-летия. Сейчас ему 32.

  • В стартовавшем сезоне Левандовски забил 3 гола в 2 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Sky Sports
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1629366481
За 32х летнего 100ку в фунтах смешно
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ItalianFootball
1629366905
32 года. Играл (по сути) только в одной лиге. ХЗ как проявит себя в других. ХЗ сколько ему еще физика даст себя проявлять. и 100 лямусов ?))))) Жаль Китай прикрыли.
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Maxi_7
1629369418
Сейчас разве что в Сити идти, если последние Кейна не подпишут... во всех остальных топ клубах уже есть свои цф, которых нельзя не ставить в основу - Бензема, Фирмино, Лукаку...
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DeStar
1629369708
Лева крутой, но цену загнули. Хотя стата у него великолепная.Может сейчас прямо можно бабла срубить , а через год уже нет, а через 2 никто не будет рисковать за старика.
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Soccerdealer63
1629379771
Всем нижеотписавшимся в смысле "старый" или " сто лямов много"... Пушкаша помните? Погуглите, кто забыл или ознакомьтесь впервые, кто ... и не знал))) Парень в совковой Венгрии...состарился в футболе к 30 годам! Отыграл всё, что мог в сборной и в Гонведе и получил все, какие можно, травмы!))) После "событий 56 года" сбежал в Испанию... ГОД БОЛТАЛСЯ БЕЗ ДЕЛА! Его в Реал взяли в 31 год..."попробовать"!)))) ...и...попробовали))) НЕ СЛЫХАЛИ? он стал легендой Реала и всего мирового футбола! Играл там 11 лет... НАЧАВ В 31 ГОД!))) Так...какие сомнения в Роберте? Он просто феноменальный спорстмен! Не путайте его отношение к делу с кокоринским))) У Левандовски ещё только всё начинается! Он ещё лет 8-10 будет вратарей в Европе за яйца держать)))
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ksmerdov
1629381685
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe, pегистpация бecплатнaя ----- https://hiokurl.com/wZJBf
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zigbert
1629406911
Зря Роберт.В Баварии ты всегда будешь лидером команды. Победа в ЛЧ - вот к чему надо стремиться.
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