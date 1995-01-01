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    Левандовски готов уйти из «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает поиграть в другом европейском топ-клубе.

    По информации Sky Sports, поляк хочет получить новый вызов в карьере, поэтому он готов к смене команды.

    Мюнхенцы намерены требовать за своего лучшего бомбардира более 100 миллионов фунтов, поэтому его уход этим летом маловероятен.

    Сам форвард планирует покинуть «Баварию» до своего 35-летия. Сейчас ему 32.

    • В стартовавшем сезоне Левандовски забил 3 гола в 2 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11110

      DeStar 1 час назад

      Лева крутой, но цену загнули. Хотя стата у него великолепная.Может сейчас прямо можно бабла срубить , а через год уже нет, а через 2 никто не будет рисковать за старика.

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      Рейтинг: +1313

      Maxi_7 1 час назад

      Сейчас разве что в Сити идти, если последние Кейна не подпишут... во всех остальных топ клубах уже есть свои цф, которых нельзя не ставить в основу - Бензема, Фирмино, Лукаку...

      0
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      Рейтинг: +1862

      ItalianFootball 1 час назад

      32 года. Играл (по сути) только в одной лиге. ХЗ как проявит себя в других. ХЗ сколько ему еще физика даст себя проявлять. и 100 лямусов ?))))) Жаль Китай прикрыли.

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      Рейтинг: +3374

      FENIX-SL > ItalianFootball 26 минут назад

      да он и за сборную кладет так же
      он голеодор

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      Рейтинг: +12670

      Skull_Boy 2 часа назад

      За 32х летнего 100ку в фунтах смешно

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      Рейтинг: +8544

      Cleaner > Skull_Boy 1 час назад

      За игрока, который забивает в 14 матчах подряд 100ку заплатят не раздумывая. Бавария хочет больше.

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