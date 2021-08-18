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  • «Краснодар» показал третий комплект формы. В нем объединена культура футбола и уличной одежды

«Краснодар» показал третий комплект формы. В нем объединена культура футбола и уличной одежды

18 августа 2021, 21:51
10

«Краснодар» презентовал третий комплект формы. Клуб считает, что ею бросает вызов традициям.

«Форма в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

Новые футболки сочетают 100 % переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесeнное индивидуальным клубным шрифтом», – написал клуб.

  • «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (22 августа).
  • В отличие от предыдущих сезонов, «Краснодар» не выступает в еврокубках.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (10)
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Guinnesss
1629315752
Девочка на роликах хороша, я бы вдул :)
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acor94
1629316416
Че за гопники?)
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Karabaz
1629316728
без спонсорской надписи смотрелось бы круто!)
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Из Твери Леха
1629317285
че-то апекс твин напомнило по стилистике клипа.
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inzek
1629326837
на вешняках в мае такую купил)
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Томик
1629333079
Самый охрененный тут Крыховяк. Если поиграет ещё на уровне, который он показывал в "Локомотиве" - очень "Краснодару" поможет. Не понимаю зачем его "Локомотив" выгнал.
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Sky Spartak
1629359428
Классно представили !!!
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