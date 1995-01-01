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    «Краснодар» показал третий комплект формы. В нем объединена культура футбола и уличной одежды

    «Краснодар» презентовал третий комплект формы. Клуб считает, что ею бросает вызов традициям.

    «Форма в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

    Новые футболки сочетают 100 % переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

    Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесeнное индивидуальным клубным шрифтом», – написал клуб.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (22 августа).
    • В отличие от предыдущих сезонов, «Краснодар» не выступает в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      Karabaz 4 минуты назад

      без спонсорской надписи смотрелось бы круто!)

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      Рейтинг: +1844

      acor94 9 минут назад

      Че за гопники?)

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      Рейтинг: +178

      Guinnesss 20 минут назад

      Девочка на роликах хороша, я бы вдул :)

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      Рейтинг: +50632

      portero > Guinnesss 9 минут назад

      Мечтать не вредно...

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