«Краснодар» показал третий комплект формы. В нем объединена культура футбола и уличной одежды

«Краснодар» презентовал третий комплект формы. Клуб считает, что ею бросает вызов традициям.

«Форма в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

Новые футболки сочетают 100 % переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесeнное индивидуальным клубным шрифтом», – написал клуб.