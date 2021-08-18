«Краснодар» показал третий комплект формы. В нем объединена культура футбола и уличной одежды

«Краснодар» презентовал третий комплект формы. Клуб считает, что ею бросает вызов традициям.
«Форма в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.
Новые футболки сочетают 100 % переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.
Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесeнное индивидуальным клубным шрифтом», – написал клуб.
- «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (22 августа).
- В отличие от предыдущих сезонов, «Краснодар» не выступает в еврокубках.
Источник: официальный сайт «Краснодара»