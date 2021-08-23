Локомотив - Краснодар

Кордоба хорошее приобретение)))))
|Февраль
|11 февраля, четверг
|16:30
|Локомотив
|4:0
|Краснодар
|18 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|5:0
|Локомотив
|2 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Краснодар
|7 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:1
|Локомотив
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|6 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Локомотив
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:0
|Локомотив
|14 тур
|23 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Краснодар
|19 тур
|13 марта, понедельник
|19:30
|Локомотив
|1:2
|Краснодар
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:15
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:30
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|2:1
|Краснодар
|25 тур
|25 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:0
|Локомотив
|1 тур
|3 августа, воскресенье
|21:30
|Локомотив
|0:0
|Краснодар
|27 тур
|26 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:3
|Локомотив
|4 тур
|5 августа, понедельник
|21:15
|Локомотив
|3:1
|Краснодар
|17 тур
|24 ноября, суббота
|16:30
|Локомотив
|3:2
|Краснодар
|3 тур
|4 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|3:1
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Локо с победой !!!
Локо еле-еле.
У Краснодара не все потеряно.Играть надо всегда до конца.
Я думаю вся проблема Краснодара во вратаре.После старой травмы и провальной игры за сборную он стал боятся мяча.Когда его поменяют то и игра наладится.
На Матвея все косяки зря списываешь...
Там игроки в поле накосячили просто писец... три на одного выход организавать, это надо уметь....
Кордоба, как Дзюба (в лучшей форме)
Сейчас проснется главный тренер Краснодара и картофелечистка
приступит к своей работе.