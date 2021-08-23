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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой; AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

Локомотив - Краснодар

22.08.2021, Воскресенье, 16:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 5 тур Локомотив - Краснодар
Товарищеские матчи 2021
Февраль
11 февраля, четверг 16:30 Локомотив 4:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Краснодар 5:0 Локомотив
2 тур
15 августа, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Краснодар
7 тур
24 августа, суббота 19:00 Краснодар 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
1 сентября, суббота 19:00 Краснодар 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2019

6 февраля, среда 18:00 Краснодар 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2551

    Челнинец 22 августа 2021, 19:42

    Кордоба хорошее приобретение)))))

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 22 августа 2021, 17:57

    Локо с победой !!!

    1
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 22 августа 2021, 17:56

    Локо еле-еле.

    1
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 22 августа 2021, 17:54

    У Смолова уже 5 голов)

    1
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    Рейтинг: +67941

    portero 22 августа 2021, 17:53

    Так медленно принял,обработал, подумал ну просто тормоза....

    2
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 22 августа 2021, 17:44

    У Краснодара не все потеряно.Играть надо всегда до конца.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 22 августа 2021, 17:44

    Я думаю вся проблема Краснодара во вратаре.После старой травмы и провальной игры за сборную он стал боятся мяча.Когда его поменяют то и игра наладится.

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    Рейтинг: +67941

    portero > Ёжик в тумане 22 августа 2021, 18:06

    На Матвея все косяки зря списываешь...
    Там игроки в поле накосячили просто писец... три на одного выход организавать, это надо уметь....

    2
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 22 августа 2021, 17:33

    Кордоба, как Дзюба (в лучшей форме)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 августа 2021, 17:06

    Сейчас проснется главный тренер Краснодара и картофелечистка
    приступит к своей работе.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 22 августа 2021, 16:51

    Похоже, что с конечным результатом всё ясно. Никаких проблем пока не испытывает "Локомотив", а у "Краснодара" впереди перекати-поле, полнейшая пустота.

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