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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 22 августа 2021
Локомотив
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
7'
Ф. Смолов
33'
Ф. Смолов
71'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
Д. Куликов
90'
+1
Замена
Пабло
️️️️
Ф. Камано
88'
84'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Кабелла
79'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
Д. Баринов
77'
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
В. Классон
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Р. Жемалетдинов
69'
67'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
А. Черников
62'
Желтая карточка
А. Черников
Замена
А. Сильянов
️️️️
В. Лисакович
56'
46'
Замена
Кайо
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
39'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
33'
Желтая карточка
В. Лисакович
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
53
Александр Черников
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-1-2-2-2
1
Гилерме
31
Рыбус
27
Магкеев
4
Едвай
6
Баринов
40
Камано
25
Куликов
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
99
Лисакович
90
Смолов
4-1-2-2-1
39
Сафонов
98
Петров
53
Черников
28
Сорокин
2
Рамирес
20
Крыховяк
18
Газинский
5
Кабелла
11
Ионов
7
Классон
9
Кордоба
10
Жемалетдинов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
10
Жемалетдинов
40
Камано
23
Пабло
23
Пабло
40
Камано
99
Лисакович
45
Сильянов
45
Сильянов
99
Лисакович
11
Ионов
31
Кайо
31
Кайо
11
Ионов
53
Черников
8
Сперцян
8
Сперцян
53
Черников
5
Кабелла
98
Ильин
98
Ильин
5
Кабелла
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Марко Николич
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой; AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
РЖД-Арена
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