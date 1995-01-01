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    «РБ-Спорт»: клубы РПЛ должны высказать позицию по отмене лимита и реформе лиги до 20 августа

    Президент РПЛ Сергей Прядкин направил в клубы лиги письмо с проектом реформ российского футбола, представленным РФС.

    РФС предложил изменить структуру лиг и розыгрыша в РПЛ, отменить лимит на легионеров и ограничить зарплаты в командах 85 процентами от клубного бюджета.

    По информации «РБ-Спорт», клубы РПЛ должны сформулировать свою позицию по реформам до 20 августа.

    Ожидается, что в промежутке между 20 и 25 августа состоится общее собрание клубов, на котором и будет проведено голосование по реформе системы проведения чемпионата и лимиту на легионеров.

    • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
    • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
    • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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