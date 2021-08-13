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  • РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

13 августа 2021, 21:33
61

Клубы РПЛ получили от РФС проект будущей реформы российского футбола. В частности, в ней указан план по отмене лимита на легионеров, причем уже со следующего сезона. Отмена «заставит россиян бороться за свое место в заявке по спортивному принципу».

К легионерам будут предъявляться качественные требования. В систему оценки будут входить как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. За эти показатели игроку будут начислять очки, которые суммируются и учитываются в итоговом зачете. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия.

Согласно реформе, зарплатные расходы клубов не должны будут превышать 85 процентов от всего бюджета. В дальнейшем планируется довести максимальный процент до 70.

«Этот доклад – алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», – сообщили в одном из клубов РПЛ.

«Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», – гласит один из тезисов РФС.

  • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
  • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
  • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

Источник: Daily Storm

Первое российское гонзо-центристское СМИ. Зарегистрировано в 2017 году. Аудитория издания в сообществе в VK - более 21 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (61)
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Боцман59rus
1628880586
-- всех этих реформаторов в отставку, долго чесались
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R_a_i_n
1628881036
10 лет дуракам говорили, что лимит зло. Когда опустились на уровень около футбольных стран они решили отменить лимит. Браво.
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Вомбат
1628881228
Ну хоть что-то. Хотя этих мер, как я уже много раз тут писал, недостаточно, для начала сойдет.
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Йост
1628881942
Хватит лепить горбатого. Хорошие игроки не приедут, а остальным все равно ничего не светит. Очки никто не наберет. Хороший легионер должен 2 года постоянно играть в сборной, желательно в первой 20-ке. Никто из нынешних легионеров сейчас не подошел бы, даже хваленный Влашич, потому что не был основным игроком Хорватии. Также и по Малкому - он не игрок первой команды Бразилии. И по остальным также. Не лучше бы вообще убрать легионеров, чтобы не тратить доллары и играть нашим игрокам за наши деревянные рубли...
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insider_retro
1628882114
Вся эта бумажная правильность упрётся в нежелание жить по средствам и прозрачно...
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САДЫЧОК
1628882606
Давно пора ! .....А , Спартак Вновь лоханулся! Никчемность Джикию подписал...теперь , он в цене и ломанного гроша не стоит !
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GM
1628884189
Давно пора. Хватит пешеходов кормить...
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zigbert
1628884703
Для паспортистов наступит трудная пора с учетом появления качественных легионеров. Не пострадала бы только наша сборная в случае выдавливания из составов отечественных игроков. Хотя стимул играть лучше у них наверняка появится.
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ySS
1628885780
Идет подмена понятий и потому интересов, но "пипл хавает". Российский футбол - это не клубы РПЛ и, увы, не РФС. Чтобы появились игроки, способные выступать на самом высоком уровне, их надо найти, вырастить и воспитать. Сколько игроков воспитали за почти 20 лет тот же газпром или Федун? Не растут пацаны в зажравшихся столицах, а на периферии нет тренеров уровня даже тех никчемных, что в Зените и Спартаке... А отмена лимита... в интересах самых богатых, и в первую очередь, газпрома. Только у него есть безлимит по баблу и большие возможности его использовать.
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PAREVG.
1628887612
Отменяйте... И в старте будет выходить 22 мартыхая. Потому что куда проще купить готового игрока из племени чунга-чанга, чем вырастить и воспитать своего. Большинство футбольных школ в России - закроется, сборную будут набирать из ФНЛ, а результаты не изменятся. Зато Селюк, день отмены лимита, будет отмечать круче чем рождество, новый год, и день рождения вместе взятые.
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