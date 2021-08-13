РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

Клубы РПЛ получили от РФС проект будущей реформы российского футбола. В частности, в ней указан план по отмене лимита на легионеров, причем уже со следующего сезона. Отмена «заставит россиян бороться за свое место в заявке по спортивному принципу».

К легионерам будут предъявляться качественные требования. В систему оценки будут входить как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. За эти показатели игроку будут начислять очки, которые суммируются и учитываются в итоговом зачете. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия.

Согласно реформе, зарплатные расходы клубов не должны будут превышать 85 процентов от всего бюджета. В дальнейшем планируется довести максимальный процент до 70.

«Этот доклад – алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», – сообщили в одном из клубов РПЛ.

«Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», – гласит один из тезисов РФС.