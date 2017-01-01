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    РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

    Клубы РПЛ получили от РФС проект будущей реформы российского футбола. В частности, в ней указан план по отмене лимита на легионеров, причем уже со следующего сезона. Отмена «заставит россиян бороться за свое место в заявке по спортивному принципу».

    К легионерам будут предъявляться качественные требования. В систему оценки будут входить как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. За эти показатели игроку будут начислять очки, которые суммируются и учитываются в итоговом зачете. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия.

    Согласно реформе, зарплатные расходы клубов не должны будут превышать 85 процентов от всего бюджета. В дальнейшем планируется довести максимальный процент до 70.

    «Этот доклад – алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», – сообщили в одном из клубов РПЛ.

    «Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», – гласит один из тезисов РФС.

    • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
    • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
    • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

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    Источник: Daily Storm

    Первое российское гонзо-центристское СМИ. Зарегистрировано в 2017 году. Аудитория издания в сообществе в VK - более 21 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1351

      GM 6 минут назад

      Давно пора. Хватит пешеходов кормить...

      0
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      Рейтинг: +1085

      Олег1204 11 минут назад

      Посмотрим как в реале будет. Да и опять не слово о детском футболе, так что лажа

      2
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      Рейтинг: +557

      стоп кран 14 минут назад

      Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», – гласит один из тезисов РФС.============А таких, по пальцам пересчитать )))

      1
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      Рейтинг: +417

      Йост 30 минут назад

      Вся российские игроки уйдут в низшие лиги, потому что клуб который купил легионера не захочет показать, что он зря его купил, да и зарплату он должен будет свою отрабатывать. Да и коррупция по отмыванию денег увеличится. Не зря ведь Попов уволился быстро из Спартака, чтобы не попасть под уголовную статью...

      0
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      Рейтинг: +1742

      LOKOfanatik19 > Йост 27 минут назад

      зря отменили минусы...

      3
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      Рейтинг: +7940

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Давно пора ! .....А , Спартак Вновь лоханулся! Никчемность Джикию подписал...теперь , он в цене и ломанного гроша не стоит !

      2
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      Рейтинг: +6632

      Рубинище > САДЫЧОК 28 минут назад

      Видимо агент у него раньше узнал вот и продлил сразу, как и Соболева. поняли, что тянуть теперь нельзя. Расказов будет где нить в Урале или дубле смеяться.

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      Рейтинг: +1155

      vmonomah17 33 минуты назад

      Источник, конечно, "надежный"

      1
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      Рейтинг: +67169

      insider_retro 41 минуту назад

      Вся эта бумажная правильность упрётся в нежелание жить по средствам и прозрачно...

      1
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      Рейтинг: +5378

      Добрый Бобер 44 минуты назад

      Ай, что ж не в этом году, да не пораньше? "Зенит" не успел перехватить Месси!)

      1
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      Рейтинг: +417

      Йост 44 минуты назад

      Хватит лепить горбатого. Хорошие игроки не приедут, а остальным все равно ничего не светит. Очки никто не наберет. Хороший легионер должен 2 года постоянно играть в сборной, желательно в первой 20-ке. Никто из нынешних легионеров сейчас не подошел бы, даже хваленный Влашич, потому что не был основным игроком Хорватии. Также и по Малкому - он не игрок первой команды Бразилии. И по остальным также. Не лучше бы вообще убрать легионеров, чтобы не тратить доллары и играть нашим игрокам за наши деревянные рубли...

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      Рейтинг: +6632

      Рубинище > Йост 33 минуты назад

      Так то Малком бы усилил любую команду РПЛ, как и нап из Краснодара тоже.

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      Рейтинг: +858

      kosmonaft 55 минут назад

      могли бы и сейчас это ввести пока трансферное окно открыто

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