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    «Спартак»: «Введение качественных критериев для легионеров таит в себе коррупционные риски»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о готовящихся реформах РПЛ.

    «В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем, например меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно.

    В тексте документа есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии.

    Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав? Проект, на наш взгляд, нужно дорабатывать.

    У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели.

    В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства лиги», – сказал Мележиков.

    • РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам.
    • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
    • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13931

      Garrincha58 37 минут назад

      всё правильно особенно на счёт критериев легионеров

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      Рейтинг: +11553

      ilichkadr 1 час назад

      "ввести качественные критерии для легионеров"
      А как же быть с нашими паспортистами? Им ведь тоже придется вводить критерии.
      К примеру, КТУ (коэффициент трудового участия).
      Что делать с теми, кто не вписывается в критерии?
      "использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров."
      Женя, ты не идиот, ты просто полезный имбицил.

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      Рейтинг: +867

      Нас Много 1 час назад

      Зато сейчас никакой коррупции, никаких откатов, блин...

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      Рейтинг: +532

      99-й 1 час назад

      А чего за характеристики? ТТД? Тогда ясно кого в комиссию сажать

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      Рейтинг: +1310

      R_a_i_n 2 часа назад

      Комиссия будет состоять из экспертов матч ТВ. Заседания будут проходить во время телепередачи Перед туром.

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      Рейтинг: +24671

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ у вас 30млн. бегает в аренде, риск- это весь ваш селекционный отдел и причастные к нему, а там уже разбирайтесь какой он, коррупционный, или профнепригодный и некомпетентный

      4
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      Рейтинг: +50603

      portero 2 часа назад

      комиссия место хлебное, будут деньгу вымогать...

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      Рейтинг: +9543

      NewLife 2 часа назад

      С самого начала было понятно, что выдуманные критерии для легов и комиссия это результат самодеятельности чиновников рфс, чтобы не остаться в стороне от коррупционных выплат.

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