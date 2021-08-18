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  • «Спартак»: «Введение качественных критериев для легионеров таит в себе коррупционные риски»

«Спартак»: «Введение качественных критериев для легионеров таит в себе коррупционные риски»

18 августа 2021, 13:23
14

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о готовящихся реформах РПЛ.

«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем, например меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно.

В тексте документа есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии.

Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав? Проект, на наш взгляд, нужно дорабатывать.

У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели.

В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства лиги», – сказал Мележиков.

  • РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам.
  • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
  • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1629282716
С самого начала было понятно, что выдуманные критерии для легов и комиссия это результат самодеятельности чиновников рфс, чтобы не остаться в стороне от коррупционных выплат.
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portero
1629282748
комиссия место хлебное, будут деньгу вымогать...
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Боцман59rus
1629283232
_ у вас 30млн. бегает в аренде, риск- это весь ваш селекционный отдел и причастные к нему, а там уже разбирайтесь какой он, коррупционный, или профнепригодный и некомпетентный
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99-й
1629285109
А чего за характеристики? ТТД? Тогда ясно кого в комиссию сажать
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Нас Много
1629286369
Зато сейчас никакой коррупции, никаких откатов, блин...
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ilichkadr
1629286518
"ввести качественные критерии для легионеров" А как же быть с нашими паспортистами? Им ведь тоже придется вводить критерии. К примеру, КТУ (коэффициент трудового участия). Что делать с теми, кто не вписывается в критерии? "использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров." Женя, ты не идиот, ты просто полезный имбицил.
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Garrincha58
1629289637
всё правильно особенно на счёт критериев легионеров
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Artemka444
1629292775
Только у нас ищут отмазки и всякую хрень и придумывают черт знает что
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житель СПб
1629300425
А то у нас сейчас нет коррупционных рисков?! В нашей стране всегда есть коррупционные риски. И дело не в правилах, документах, а в людях, менталитете. Работайте над этим - в футболе! И все у вас будет хорошо.
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general.lizyukov
1629313712
А давайте как вы, десять угольков на поле выпускать будем. Нахера нам молодежь готовить, из Африки да Америк понавезём дешёвых игроков. Вы даже отменой лимита не в состоянии воспользоваться, опять начнете по ляму на распил пускать с каждого игрока, а покупать будете по 100-150 тысяч.
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