«Спартак»: «Введение качественных критериев для легионеров таит в себе коррупционные риски»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о готовящихся реформах РПЛ.

«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем, например меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно.

В тексте документа есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии.

Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав? Проект, на наш взгляд, нужно дорабатывать.

У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели.

В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства лиги», – сказал Мележиков.