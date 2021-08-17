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  • Защитник киевского «Динамо» Кедзиора может перейти в ЦСКА за 2 миллиона

Защитник киевского «Динамо» Кедзиора может перейти в ЦСКА за 2 миллиона

17 августа 2021, 21:58
9

ЦСКА интересуется защитником киевского «Динамо» Томашом Кедзиорой.

По информации Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com, московский клуб может заплатить 2 миллиона евро за 27-летнего защитника сборной Польши.

Вероятность сделки велика из-за хороших отношений между клубами. Напомним, в июле ЦСКА отдал киевскому «Динамо» нападающего Илью Шкурина в аренду с правом выкупа.

  • Кедзиора – правый защитник, но может сыграть на любой позиции в обороне.
  • Он провел 25 матчей в минувшем сезоне чемпионата Украины, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.

Источник: Weszlo

Сайт о польском спорте с аудиторией в твиттере более 211 тысяч подписчиков. 

Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К ЦСКА Кедзиора Томаш
Комментарии (9)
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Alex Y
1629227440
Не написали он центральный или крайний
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житель СПб
1629227523
Интересная информация... Хорошие защитники в нашем Чемпе нужны.
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GoLenaStop
1629231158
Хороший знак для продолжения трёхсотлетней дружбы, и в футболе тоже - армейцы заинтересовались поляком с Украины из Kyivского Динамо им. Лобановского! Хороший игрок будет на пользу... если казачок - не засланный! В добрый путь.
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zhenia_trofimov
1629235508
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CSKA57
1629241262
Слабо верится.
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