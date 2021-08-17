Защитник киевского «Динамо» Кедзиора может перейти в ЦСКА за 2 миллиона

ЦСКА интересуется защитником киевского «Динамо» Томашом Кедзиорой.

По информации Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com, московский клуб может заплатить 2 миллиона евро за 27-летнего защитника сборной Польши.

Вероятность сделки велика из-за хороших отношений между клубами. Напомним, в июле ЦСКА отдал киевскому «Динамо» нападающего Илью Шкурина в аренду с правом выкупа.