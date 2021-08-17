Защитник киевского «Динамо» Кедзиора может перейти в ЦСКА за 2 миллиона

ЦСКА интересуется защитником киевского «Динамо» Томашом Кедзиорой.
По информации Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com, московский клуб может заплатить 2 миллиона евро за 27-летнего защитника сборной Польши.
Вероятность сделки велика из-за хороших отношений между клубами. Напомним, в июле ЦСКА отдал киевскому «Динамо» нападающего Илью Шкурина в аренду с правом выкупа.
- Кедзиора – правый защитник, но может сыграть на любой позиции в обороне.
- Он провел 25 матчей в минувшем сезоне чемпионата Украины, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.
Источник: Weszlo
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