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    Защитник киевского «Динамо» Кедзиора может перейти в ЦСКА за 2 миллиона

    ЦСКА интересуется защитником киевского «Динамо» Томашом Кедзиорой.

    По информации Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com, московский клуб может заплатить 2 миллиона евро за 27-летнего защитника сборной Польши.

    Вероятность сделки велика из-за хороших отношений между клубами. Напомним, в июле ЦСКА отдал киевскому «Динамо» нападающего Илью Шкурина в аренду с правом выкупа.

    • Кедзиора – правый защитник, но может сыграть на любой позиции в обороне.
    • Он провел 25 матчей в минувшем сезоне чемпионата Украины, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.

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    Источник: Weszlo

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9310

      житель СПб 56 минут назад

      Интересная информация... Хорошие защитники в нашем Чемпе нужны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +723

      Alex Y 57 минут назад

      Не написали он центральный или крайний

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      More_and_More > Alex Y 46 минут назад

      "Кедзиора – правый защитник, но может сыграть на любой позиции в обороне."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +723

      Alex Y > More_and_More 45 минут назад

      Тогда для центра, справа Фернандес

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