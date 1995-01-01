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    «ПСЖ» готов платить Погба 31 миллион в год, если он перейдет бесплатно в 2022 году

    «ПСЖ» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает The Independent.

    По информации источника, парижанам пришлось отказаться от приобретения футболиста этим летом из-за дорогостоящего подписания Лионеля Месси.

    Однако через год французский клуб будет готов заполучить хавбека в качестве свободного агента. При таком сценарии игроку предложат зарплату в размере 31,2 миллиона евро за сезон.

    • Рыночная стоимость Погба – 60 миллионов евро.
    • В первом матче сезона француз сделал 4 ассиста.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2828

      Dgad 1 час назад

      Капец, у них когда нибудь деньги закончатся? или пока их Шейх в УЕФА заседает и спонсирует им ФФП не страшен?

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