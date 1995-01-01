«ПСЖ» готов платить Погба 31 миллион в год, если он перейдет бесплатно в 2022 году

Капец, у них когда нибудь деньги закончатся? или пока их Шейх в УЕФА заседает и спонсирует им ФФП не страшен?
«ПСЖ» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает The Independent.
По информации источника, парижанам пришлось отказаться от приобретения футболиста этим летом из-за дорогостоящего подписания Лионеля Месси.
Однако через год французский клуб будет готов заполучить хавбека в качестве свободного агента. При таком сценарии игроку предложат зарплату в размере 31,2 миллиона евро за сезон.
- Рыночная стоимость Погба – 60 миллионов евро.
- В первом матче сезона француз сделал 4 ассиста.