Погба – 1-й игрок «Манчестер Юнайтед», сделавший 4 ассиста в матче АПЛ

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лидс» со счетом 5:1.

Полузащитник Поль Погба сделал в этой игре четыре голевые передачи.

Француз стал первым игроком в истории «МЮ», которому покорилось данное достижение.

Что касается всего периода существования Премьер-лиги, то Погба стал седьмым футболистом с покером из ассистов в одном матче. До него это удавалось Деннису Бергкампу, Хосе Антонио Рейесу, Сеску Фабрегасу, Эммануэлю Адебайору, Санти Касорле и Гарри Кейну.