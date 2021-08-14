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  • Погба – 1-й игрок «Манчестер Юнайтед», сделавший 4 ассиста в матче АПЛ

Погба – 1-й игрок «Манчестер Юнайтед», сделавший 4 ассиста в матче АПЛ

14 августа 2021, 17:50
2

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лидс» со счетом 5:1.

Полузащитник Поль Погба сделал в этой игре четыре голевые передачи.

Француз стал первым игроком в истории «МЮ», которому покорилось данное достижение.

Что касается всего периода существования Премьер-лиги, то Погба стал седьмым футболистом с покером из ассистов в одном матче. До него это удавалось Деннису Бергкампу, Хосе Антонио Рейесу, Сеску Фабрегасу, Эммануэлю Адебайору, Санти Касорле и Гарри Кейну.

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лидс Погба Поль
Комментарии (2)
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Soccerdealer63
1628956184
С ума сойти! Очень круто! Погба уже на Евро совсем недавно своими передачами удивлял... Давненько такого не видел!
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Maxi_7
1628967190
Это все замечательно, конечно, повержен грозный соперник... Лидс... Погба в таких матчах может хоть по 10 голевых отдавать, однако, факт остается фактом - пропустили гол из-за него, как всегда бежал ленцой, смотрел футбол и как забивает игрок Лидса, также не забил в самом начале из-за пижонства... многие скажут:" Подумаешь, мелочи какие, выиграли то с разгромом". По итогу выиграли то с разгромом, а вот на тот момент, особенно когда Лидс сравнял еще ничего ясно не было и в матчах с равными соперниками эти пижонства и не реализация а также халатная игра в обороне еще ни раз сыграют свою роль... мое мнение нисколько не изменилось и врядли изменится - Погба - это бомба замедленного действия, которая точно рванет(в плохом смысле) но никто не знает когда точно, а также очень токсичный по своей натуре игрок, которого такие вот результаты только расхолаживают и задирают еще выше итак заоблачное чсв...
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