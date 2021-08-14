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    Лига 1. «ПСЖ» в большинстве победил «Страсбур», «Лилль» крупно уступил «Ницце» своего бывшего тренера

    «ПСЖ» в первом после перехода Лионеля Месси матче победил «Страсбур». Сам аргентинец в заявку не попал, так как еще не набрал нужные кондиции после отпуска.

    Действующий чемпион «Лилль» разгромно проиграл «Ницце». Ее тренирует Кристоф Гальтье, который и привел «Лилль» в прошлом сезоне к победе в Лиге 1.

    Франция. Лига 1. 2-й тур

    Лилль – Ницца – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дольберг, 1; 0:2 – Будауи, 5; 0:3 – Гуири, 45+3 (с пенальти); 0:4 – Дольберг, 64.

    ПСЖ – Страсбур – 4:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Икарди, 3; 2:0 – Мбаппе, 25; 3:0 – Дракслер, 27; 3:1 – Гамейро, 53; 3:2 – Ажорк, 64; 4:2 – Сарабия, 86.

    Удаления: нет – Джику, 81 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2021 23:57
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