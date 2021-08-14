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Лилль - Ницца

14.08.2021, Суббота, 18:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 2 тур Лилль - Ницца
Франция. Лига 1 (2020/2021)
35 тур
1 мая, суббота 22:00 Лилль 2:0 Ницца
8 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
8 тур
28 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
1 февраля, пятница 22:45 Лилль 4:0 Ницца
14 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
2 марта, пятница 21:00 Ницца 2:1 Лилль
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Лилль 1:1
(2:3)п		 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
32 тур
7 апреля, пятница 21:45 Лилль 1:2 Ницца
3 тур
27 августа, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
10 января, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
12 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Лилль 0:0 Ницца
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Ницца 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 1:0 Лилль
5 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 0:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 20:00 Лилль 0:2 Ницца
3 тур
25 августа, суббота 19:00 Ницца 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Ницца 0:1 Лилль
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Лилль 4:4 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
19 апреля, вторник 22:30 Ницца 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Ницца 0:2 Лилль
4 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
7 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
18 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:0 Лилль
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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