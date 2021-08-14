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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ницца
Лилль - Ницца: обзор матча 14 августа 2021
Лилль
14.08.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 4
Завершен
Ницца
1'
К. Дольберг
5'
Х. Будауи
45+3'
А. Гуири (П)
63'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ницца
74'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Клюйверт
73'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
67'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
66'
Замена
Д. Ндой
️️️️
К. Дольберг
Замена
А. Онана
️️️️
Ю. Языджи
65'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Т. Веа
65'
63'
ГОЛ! 0:4!
К. Дольберг
57'
Замена
М. Маолида
️️️️
Х. Будауи
Желтая карточка
Ю. Языджи
56'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Н. Иконе
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Гуири
Желтая карточка
Б. Андре
45'
+2
Желтая карточка
З. Челик
35'
21'
Желтая карточка
Ю. Аталь
5'
ГОЛ! 0:2!
Х. Будауи
Пас отдал
Ю. Аталь
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
14
Жан Онана
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
4-1-3-2
1
Жардим
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
17
Йылмаз
22
Веа
4-2-1-1-2
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
97
Языджи
24
Онана
24
Онана
97
Языджи
22
Веа
80
Лихаджи
80
Лихаджи
22
Веа
93
Иконе
15
Дэвид
15
Дэвид
93
Иконе
6
Будауи
9
Маолида
9
Маолида
6
Будауи
19
Клюйверт
11
Камара
11
Камара
19
Клюйверт
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
9
Дольберг
14
Ндой
14
Ндой
9
Дольберг
Остались в запасе
Лилль
Ницца
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
14
Жан Онана
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
14
Жан Онана
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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