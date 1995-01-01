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    РПЛ. «Нижний Новгород» впервые проиграл, уступив дома «Уфе»

    «Нижний Новгород» впервые уступил в РПЛ. Команда Александра Кержакова проиграла «Уфе», решающий гол был забит с пенальти.

    У хозяев отличился летний новичок – Акош Кешкеш из Венгрии.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Гоцук (Сапета, 73), Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов (Галаджан, 46 (Берковский, 78)), Балай, Сулейманов.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов (Фищенко, 62), Бауэр, Агаларов (Саплинов, 73), Мрзляк (Голубев, 80), Касинтура (Никитин, 73).

    Предупреждения: Горбунов, 14; Нигматуллин, 63; Масоэро, 76; Сулейманов, 90+5 – Камилов, 24; Касинтура, 61; Мрзляк, 76; Иванов, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4054

      AtticusFinch 54 минуты назад

      Впервые))) как буд - то сыграли 30 туров)))Судья там начудил в конце не по-детски)

      0
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      Рейтинг: +50416

      portero 1 час назад

      пенальти и вар пока не совсем понятны трактовки...
      ожидал потерю очков Нижним, оно и пришло, легко не будет, кандидаты на вылет №1....

      2
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      Рейтинг: +3565

      Алехсбургер. 1 час назад

      Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается..
      Вот и сказочке конец,а кто ..
      смотрел трансляцию матча..
      Молодец.

      2
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      Рейтинг: +923

      Loko_Roma 1 час назад

      Ожидаемо, ребята на эмоциях и кураже начали, теперь их ждут серые будни провинциальных команд, и борьба за выживание

      2
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      Рейтинг: +2538

      Иван Петров 1986 1 час назад

      И это его не последнее поражение.

      2
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      Рейтинг: +2913

      aaaaahhhh 1 час назад

      Лиха беда начало...

      0
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      Рейтинг: +663

      Alex Y 1 час назад

      А что после победы на Спартаком всех их стали сильными считать, они сейчас на одном уровне

      0
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      Рейтинг: +1396

      Муруал 1 час назад

      Поздравляю клуб Уфа с победой! Так держать! Дальнейших побед!

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      Рейтинг: +8926

      knikos 1 час назад

      Да , зазвездились , Спам обыграли и подумали , что с Уфой и так справятся . Какое было халатное отношение к созданным в первом тайме моментам , мля , слов нет . В первом забили бы парочку , так и проблем не было бы . А тут , пожалуйста , две ошибки и два гола . Что ещё Уфа создала ? Ничего ! Глупо проигранный матч . Кержу - наука , нельзя менять лучшего игрока тайма . Потом пришлось и обратную замену делать . намудрил , конечно .

      3
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      Рейтинг: +17196

      DVOK68 1 час назад

      НН задачу на сезон выполнил в прошлом туре,ну а теперь и так сойдёт)

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