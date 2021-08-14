РПЛ. «Нижний Новгород» впервые проиграл, уступив дома «Уфе»

«Нижний Новгород» впервые уступил в РПЛ. Команда Александра Кержакова проиграла «Уфе», решающий гол был забит с пенальти.

У хозяев отличился летний новичок – Акош Кешкеш из Венгрии.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Гоцук (Сапета, 73), Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов (Галаджан, 46 (Берковский, 78)), Балай, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов (Фищенко, 62), Бауэр, Агаларов (Саплинов, 73), Мрзляк (Голубев, 80), Касинтура (Никитин, 73).

Предупреждения: Горбунов, 14; Нигматуллин, 63; Масоэро, 76; Сулейманов, 90+5 – Камилов, 24; Касинтура, 61; Мрзляк, 76; Иванов, 90+7.

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