Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Нижний Новгород» впервые проиграл, уступив дома «Уфе»

РПЛ. «Нижний Новгород» впервые проиграл, уступив дома «Уфе»

14 августа 2021, 19:29
16

«Нижний Новгород» впервые уступил в РПЛ. Команда Александра Кержакова проиграла «Уфе», решающий гол был забит с пенальти.

У хозяев отличился летний новичок – Акош Кешкеш из Венгрии.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Гоцук (Сапета, 73), Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов (Галаджан, 46 (Берковский, 78)), Балай, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов (Фищенко, 62), Бауэр, Агаларов (Саплинов, 73), Мрзляк (Голубев, 80), Касинтура (Никитин, 73).

Предупреждения: Горбунов, 14; Нигматуллин, 63; Масоэро, 76; Сулейманов, 90+5 – Камилов, 24; Касинтура, 61; Мрзляк, 76; Иванов, 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Уфа
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1628958765
не мудрено, видимо неделю в сауне готовились, после победы над ФК Эскортница))))
Ответить
knikos
1628959134
Да , зазвездились , Спам обыграли и подумали , что с Уфой и так справятся . Какое было халатное отношение к созданным в первом тайме моментам , мля , слов нет . В первом забили бы парочку , так и проблем не было бы . А тут , пожалуйста , две ошибки и два гола . Что ещё Уфа создала ? Ничего ! Глупо проигранный матч . Кержу - наука , нельзя менять лучшего игрока тайма . Потом пришлось и обратную замену делать . намудрил , конечно .
Ответить
Муруал
1628959499
Поздравляю клуб Уфа с победой! Так держать! Дальнейших побед!
Ответить
Alex Y
1628959530
А что после победы на Спартаком всех их стали сильными считать, они сейчас на одном уровне
Ответить
Иван Петров 1986
1628959601
И это его не последнее поражение.
Ответить
Loko_Roma
1628960007
Ожидаемо, ребята на эмоциях и кураже начали, теперь их ждут серые будни провинциальных команд, и борьба за выживание
Ответить
Алехсбургер.
1628960821
Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается.. Вот и сказочке конец,а кто .. смотрел трансляцию матча.. Молодец.
Ответить
portero
1628960932
пенальти и вар пока не совсем понятны трактовки... ожидал потерю очков Нижним, оно и пришло, легко не будет, кандидаты на вылет №1....
Ответить
ySS
1628965772
Башкирских с победой! Свои очки надо брать.
Ответить
ALEX ML
1628968412
С почином
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
5
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
7
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
7
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
105
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
23
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+