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    Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

    Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, прокомментировал поражение «Рубина» от «Ракува» (0:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

    «Очень разочаровало выступление «Спартака» и «Рубина» в еврокубках. Все мы переживаем за российские клубы, в которых играют нормальные пацаны, работают нормальные люди.

    В частности, переживал за нашего Мишку Костюкова, Олега Кузьмина и моего похоронщика – Илью Самошникова, парень очень сильно прибавил! Ну, польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!

    Есть предложение «Рубину» до окончания сезона-2021/2022 не комментировать судейство российских арбитров и не писать кляузы в ЭСК РФС! Бог не Тимошка — видит немножко!

    У меня много друзей в Татарстане, они очень хотели продолжения еврокубков. А теперь большое разочарование!», – сказал Вилков.

    • Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
    • «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
    • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
    • Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

    Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1600

      Lenin26 4 минуты назад

      При чём здесь тренер,вопросы нужно задавать игрокам,правильно Черданцев сказал,проигрыш наших команд это вопрос мотивации,зачем нашим игрокам жопу рвать в еврокубках,в Европе всё равно некто не будет им платить столько сколько здесь,вон в Динамо чтобы удержать двух молодых,нечего не добившихся но русских игроков,надо по 8 лямов евро за каждого агентам заплатить,спасибо лимиту,с его введением наш чемпионат только деградирует,а агенты богатеют!

      0
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      Рейтинг: +8228

      Cleaner 13 минут назад

      Проворовавшийся судья рассуждает о Рубине...(

      0
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      Рейтинг: +20022

      vladimir-7 14 минут назад

      Мишка, Мишка, скучно тебе без футбола, без его судейских доходов, перестань рыгать отходами, успокойся, жизнь коротка.

      0
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      Рейтинг: +6084

      nik55 18 минут назад

      какой топ---не неси бред

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      Рейтинг: +4554

      Из Твери Леха 45 минут назад

      Подколол качальщика) Ждем квн-овской шутки-ответки, он на это мастер.

      0
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      Рейтинг: +9241

      Вомбат 45 минут назад

      да, топ-тренера, провалившегося и в Англии и в Голландии, слабенькие командочки не должны обыгрывать, если у него топ-команда. А если у него команда из днищенской лиги РПЛ, то почему его не обыграть-то?

      0
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      Рейтинг: +2256

      FRZZ 48 минут назад

      В России нет топ тренеров, что Слуцкий, что Карпин, что Черчесов ниже среднего уровня тренеры.

      3
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      Рейтинг: +8743

      alp > FRZZ 41 минуту назад

      Золотые слова с бриллиантовыми буквами! у нас нет топ игроков и топ тренеров. но бабло мы осваиваем вагонами!

      3
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      Рейтинг: +4014

      rash1959 1 час назад

      Да оставьте Слуцкого в покое. Посмотрите на него, это больной человек, ему уже несколько лет пора отдыхать и лечиться. А он татарские песни распевает.

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      Рейтинг: +9241

      Вомбат > rash1959 44 минуты назад

      а что ему еще остается, плакать что ли? Так он по жизни веселый мужик. Вот и распевает. Тем более, что бюджет его команды 71 млн евро, а не 14 млн, как у Ракува.

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      Рейтинг: +8228

      Cleaner > Вомбат 9 минут назад

      71 млн евро мало для того, чтобы купить чемпионство в Росси. Поэтому чемпионом станет САМИ ЗНАЕТЕ КТО! Именно он будет чемпионом, потому как у него больше всех миллионов евро.

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      Рейтинг: +2541

      nemolod 1 час назад

      У нас только два топ-тренера Семин и Бердыев!

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      Рейтинг: +16022

      JTherry 1 час назад

      "польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!"
      ...Вилков троллит "нулевого" сатирика Слуцкера...)) збс...

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