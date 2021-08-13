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  • Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

13 августа 2021, 08:26
28

Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, прокомментировал поражение «Рубина» от «Ракува» (0:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

«Очень разочаровало выступление «Спартака» и «Рубина» в еврокубках. Все мы переживаем за российские клубы, в которых играют нормальные пацаны, работают нормальные люди.

В частности, переживал за нашего Мишку Костюкова, Олега Кузьмина и моего похоронщика – Илью Самошникова, парень очень сильно прибавил! Ну, польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!

Есть предложение «Рубину» до окончания сезона-2021/2022 не комментировать судейство российских арбитров и не писать кляузы в ЭСК РФС! Бог не Тимошка — видит немножко!

У меня много друзей в Татарстане, они очень хотели продолжения еврокубков. А теперь большое разочарование!», – сказал Вилков.

  • Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
  • «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
  • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
  • Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига конференций Рубин Ракув Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (28)
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jek718875
1628832750
Это прямое попадание в Л.СЛУЦКОГО(месть), от радости ВИЛКОВ уйдет в запой на неделю,а правдоруба Л.СЛУЦКОГО на пенсию
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Алехсбургер.
1628834961
Плюнул из подвала.
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JTherry
1628835778
"польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!" ...Вилков троллит "нулевого" сатирика Слуцкера...)) збс...
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rash1959
1628837180
Да оставьте Слуцкого в покое. Посмотрите на него, это больной человек, ему уже несколько лет пора отдыхать и лечиться. А он татарские песни распевает.
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Вомбат
1628838072
да, топ-тренера, провалившегося и в Англии и в Голландии, слабенькие командочки не должны обыгрывать, если у него топ-команда. А если у него команда из днищенской лиги РПЛ, то почему его не обыграть-то?
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vladimir-7
1628839938
Мишка, Мишка, скучно тебе без футбола, без его судейских доходов, перестань рыгать отходами, успокойся, жизнь коротка.
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Lenin26
1628840573
При чём здесь тренер,вопросы нужно задавать игрокам,правильно Черданцев сказал,проигрыш наших команд это вопрос мотивации,зачем нашим игрокам жопу рвать в еврокубках,в Европе всё равно некто не будет им платить столько сколько здесь,вон в Динамо чтобы удержать двух молодых,нечего не добившихся но русских игроков,надо по 8 лямов евро за каждого агентам заплатить,спасибо лимиту,с его введением наш чемпионат только деградирует,а агенты богатеют!
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zigbert
1628842151
Вилкову сейчас только и остается съязвить над бедами нашего футбола. Момент выбрал подходящий.
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Ловкий Бубен
1628850653
А прав чувак, как на поле был всегда так и в оценке поражения Рубина, уважуха
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RJM555
1629436042
не ожидал от Вилкова......но красавчик здорово сказал
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