Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, прокомментировал поражение «Рубина» от «Ракува» (0:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

«Очень разочаровало выступление «Спартака» и «Рубина» в еврокубках. Все мы переживаем за российские клубы, в которых играют нормальные пацаны, работают нормальные люди.

В частности, переживал за нашего Мишку Костюкова, Олега Кузьмина и моего похоронщика – Илью Самошникова, парень очень сильно прибавил! Ну, польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!

Есть предложение «Рубину» до окончания сезона-2021/2022 не комментировать судейство российских арбитров и не писать кляузы в ЭСК РФС! Бог не Тимошка — видит немножко!

У меня много друзей в Татарстане, они очень хотели продолжения еврокубков. А теперь большое разочарование!», – сказал Вилков.

Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.

«Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.

Команда играла вдесятером со 106-й минуты.

Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»