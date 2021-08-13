Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.
– Какое сейчас состояние у команды? В воскресенье предстоит игра.
– Они вымотаны.
– Какой настрой у них? Какие планы?
– Мы пять минут назад проиграли сверхдраматичную игру. У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую.
- «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
- Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
- Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.
Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»
Источник: официальный сайт «Рубина»