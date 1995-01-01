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    Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

    – Какое сейчас состояние у команды? В воскресенье предстоит игра.

    – Они вымотаны.

    – Какой настрой у них? Какие планы?

    – Мы пять минут назад проиграли сверхдраматичную игру. У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую.

    • «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
    • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
    • Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

    Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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