Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

– Какое сейчас состояние у команды? В воскресенье предстоит игра.

– Они вымотаны.

– Какой настрой у них? Какие планы?

– Мы пять минут назад проиграли сверхдраматичную игру. У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую.

«Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.

Команда играла вдесятером со 106-й минуты.

Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»