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    «Мутко против»: Попов уволился из «Спартака» из-за угрозы уголовного преследования. Он хотел обмануть Федуна на 7,5 миллиона

    Стала известна возможная причина ухода Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».

    По информации телеграм-канала «Мутко Против», Попов уволился из «Спартака» из-за обвинений в мошенничестве и угрозы уголовного преследования из-за несостоявшегося трансфера аргентинского защитника Гонсало Монтиэля.

    Попов рассказал в интервью, что владелец «Спартака» Леонид Федун заблокировал переход 24-летнего игрока «Ривер Плейта» за 12,5 миллиона евро по рекомендации бывшего главного тренера Доменико Тедеско.

    Однако, параллельно с этим с Федуном напрямую связался представитель защитника Матиас Липман, который предложил рассмотреть трансфер игрока за 5 миллионов евро.

    Федун потребовал от Попова объяснений. Он удивился из-за разницы в цене на Монтиэля в 7,5 миллиона евро. Уже на следующий день Попов решил покинуть клуб.

    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • Он ушел из клуба на прошлой неделе.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +802

      Taps 3 минуты назад

      Фейк от эскортницы.
      Вора, обокравшего народ, не проведёшь, за копейку загрызёт.

      0
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      Рейтинг: +3352

      neim 6 минут назад

      О как ! Бедный Федун, так и норовят его облапошить. Если конечно это не очередной вброс фекалий на вентилятор ))).

      0
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      Рейтинг: +67142

      insider_retro 9 минут назад

      Цифры позволяют по-другому взглянуть на цепь событий и их последствий...
      Но не факт, что всё было именно так... Хотя, вполне, возможно...

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