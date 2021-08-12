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  • «Мутко против»: Попов уволился из «Спартака» из-за угрозы уголовного преследования. Он хотел обмануть Федуна на 7,5 миллиона

«Мутко против»: Попов уволился из «Спартака» из-за угрозы уголовного преследования. Он хотел обмануть Федуна на 7,5 миллиона

12 августа 2021, 15:58
32

Стала известна возможная причина ухода Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».

По информации телеграм-канала «Мутко Против», Попов уволился из «Спартака» из-за обвинений в мошенничестве и угрозы уголовного преследования из-за несостоявшегося трансфера аргентинского защитника Гонсало Монтиэля.

Попов рассказал в интервью, что владелец «Спартака» Леонид Федун заблокировал переход 24-летнего игрока «Ривер Плейта» за 12,5 миллиона евро по рекомендации бывшего главного тренера Доменико Тедеско.

Однако, параллельно с этим с Федуном напрямую связался представитель защитника Матиас Липман, который предложил рассмотреть трансфер игрока за 5 миллионов евро.

Федун потребовал от Попова объяснений. Он удивился из-за разницы в цене на Монтиэля в 7,5 миллиона евро. Уже на следующий день Попов решил покинуть клуб.

  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • Он ушел из клуба на прошлой неделе.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Монтиэль Гонсало Федун Леонид
Комментарии (32)
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insider_retro
1628773810
Цифры позволяют по-другому взглянуть на цепь событий и их последствий... Но не факт, что всё было именно так... Хотя, вполне, возможно...
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Taps
1628774175
Фейк от эскортницы. Вора, обокравшего народ, не проведёшь, за копейку загрызёт.
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алдан2014
1628774685
Как уже надоели мыльные оперы, может уже в футбол пора поиграть?? Господа ,кстати футболисты ФК Спартак,мы не дождались извинений за позорище,что вы показываете на поле. Срам какой-то. Противно.
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vladimir-7
1628775650
Принцип грабь награбленное, действует и сейчас, но среди воров высоких должностей и наличии больших денег.
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portero
1628777940
Прикольно наши чинуши воруют , очень жадные.. А мы думаем откуда такие ценники для клубов РПЛ , оказывается откаты забиты по взрослому... писец полный и так ведь везде, только жадностью чинуш у власти обусловлен стабильный рост цен...
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Валерий2705
1628779176
Воу. Как "неожиданно" попахивает вбросом, сколько вам заплатили, "Мутко против"? Или вы эту инфу просто так от Заремы схавали? Чего то в словах Федуна, про то, что Попов не мужик и ушел в такой момент и намёка на это не было. Попахивает п.и.з.д.а.б.о.л.ь.с.т.в.о.м от любителей гороскопа.
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derrik2000
1628785712
Фуфло какое-то, а не "информация из первоисточника". Если, правда, этим "первоисточником" не является САМ кореШШпондент.
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JTherry
1628791781
не хило Зарема набросила на вентилятор через каналы-сателлиты от Алланазарова "Я разберусь" и "Мутко против", неймется ох*евшей от гаданий на гороскопе бабе... Севилья купила Монтиэля за 11 лимонов, как и предлагал Попов Федуну...
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ivany4
1628792241
А что пишет по этому поводу канал Попова? Он ведь обещал правду-матку резать.)) Информации ноль, хрен знает кто это все сочиняет - зато словесного поноса на целый вечер.)) А может это они у меня эту идею списали, которую высказывал несколько дней назад? Надо потребовать авторские.))
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portero
1628833383
Попов с Заремой наверное мутил эту сделку, вот теперь друг друга палят...
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