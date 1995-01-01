«Мутко против»: Попов уволился из «Спартака» из-за угрозы уголовного преследования. Он хотел обмануть Федуна на 7,5 миллиона

Фейк от эскортницы.
Вора, обокравшего народ, не проведёшь, за копейку загрызёт.
Стала известна возможная причина ухода Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».
По информации телеграм-канала «Мутко Против», Попов уволился из «Спартака» из-за обвинений в мошенничестве и угрозы уголовного преследования из-за несостоявшегося трансфера аргентинского защитника Гонсало Монтиэля.
Попов рассказал в интервью, что владелец «Спартака» Леонид Федун заблокировал переход 24-летнего игрока «Ривер Плейта» за 12,5 миллиона евро по рекомендации бывшего главного тренера Доменико Тедеско.
Однако, параллельно с этим с Федуном напрямую связался представитель защитника Матиас Липман, который предложил рассмотреть трансфер игрока за 5 миллионов евро.
Федун потребовал от Попова объяснений. Он удивился из-за разницы в цене на Монтиэля в 7,5 миллиона евро. Уже на следующий день Попов решил покинуть клуб.
- Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
- Он ушел из клуба на прошлой неделе.