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  • Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

12 августа 2021, 11:40
8

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о шансах своей команды стать чемпионом России.

«С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Слишком много обещаний было в последнее время, чтобы и теперь их раздавать.

Конечно, клубу будет поставлена высокая задача, но мне сейчас важнее, что делается все для нашего прогресса.

В прошлом сезоне мы взяли 50 очков – лучший результат за шесть лет. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете», – сказал Шунин.

  • «Динамо» стартовало в РПЛ с 3 побед.
  • Следующий соперник – «Ахмат».

Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (8)
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Юрэс
1628759854
Осталось всего то 100 шагов.
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Skull_Boy
1628762204
Хаххахах и такими темпами выиграете чемп лет через 10 и то без тебя лошары
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Снег
1628766670
Антоша, когда ты перестанешь каркать? Если бы ты ещё был близок к хорошей игре - тогда да, но ты со своими ладошками смешишь болел уже много лет. Говори меньше, а ворота защищать ты уже не научишься.Поздно, да и не твоё это было...
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Урия Гип
1628776190
С таким вратарем вряд ли.
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Дедуктор
1628781374
Если применить метод формальной логики и чутка дедукции, то получается любопытная раскладка. Все серьезные успехи сборной СССР были связаны с Динамами. Киева, Москвы, Минска и Тбилиси. Чемпионаты Европы, Мира, олимпийские игры. Серьезные достижения. Медали от бронзы до золота. Последний "выхлоп" это золото Олимпиады-1988. К которому решающую руку (т.е., ногу) приложили менты Киева и Москвы. Лосев был капитаном той сборной, а Добровольский - одним из лучших игроков той Олимпиады, наряду с Михайличенко. А вот, как Динамо (М) "затонуло", успехи сборной кончились. Логичный вывод: чтобы сборной уже России стать крутой, нужен подъем Динамы. Как то так. А Спартак что? А Спартак сам из дерьма поднялся благодаря Динаме. Тренер Бесков, игроки Бубнов и Гаврилов. Это Динамо! Динамовцы раскрутили Спартак нового времени и сами стали "легендами" Спартака. Уважай Динамо, товарисч!
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Artemka444
1628783799
Ближе куда??? Что то я не видел вас в призерах вообще А сейчас божет быть до третьего вас дотащат судьи
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Alex Y
1628789168
Да ладно 6 место шаг вперед)
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