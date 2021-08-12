Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о шансах своей команды стать чемпионом России.

«С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Слишком много обещаний было в последнее время, чтобы и теперь их раздавать.

Конечно, клубу будет поставлена высокая задача, но мне сейчас важнее, что делается все для нашего прогресса.

В прошлом сезоне мы взяли 50 очков – лучший результат за шесть лет. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете», – сказал Шунин.

«Динамо» стартовало в РПЛ с 3 побед.

Следующий соперник – «Ахмат».

Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»