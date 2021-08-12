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    Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о шансах своей команды стать чемпионом России.

    «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Слишком много обещаний было в последнее время, чтобы и теперь их раздавать.

    Конечно, клубу будет поставлена высокая задача, но мне сейчас важнее, что делается все для нашего прогресса.

    В прошлом сезоне мы взяли 50 очков – лучший результат за шесть лет. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете», – сказал Шунин.

    • «Динамо» стартовало в РПЛ с 3 побед.
    • Следующий соперник – «Ахмат».

    Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12657

      Skull_Boy 28 минут назад

      Хаххахах и такими темпами выиграете чемп лет через 10 и то без тебя лошары

      0
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      Рейтинг: +758

      Юрэс 1 час назад

      Осталось всего то 100 шагов.

      1
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