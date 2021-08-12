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  • Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

12 августа 2021, 10:16
7

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что предшествовало матчу Евро-2020 против Финляндии, на который тренерский штаб выпустил вместо него Матвея Сафонова.

«Игру с Бельгией мы разбирали на короткой теории с Гинтарасом [Стауче]. Всегда критично обсуждаем каждый момент, каждый гол – думаем, что можно было сделать иначе, чтобы не пропустить. Здесь все было, как обычно – штатный разбор. По-моему, второй гол мы вообще не трогали.

На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, все еще можно исправить», – мысли были только такие. Был готов на сто процентов.

Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал все, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам – это тоже имеет значение.

Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.

Решение Черчесова комментировать я не в праве. Тренер несет ответственность, в том числе перед командой – это его выбор. В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки», – сказал Шунин.

  • Сафонов не пропустил от Финляндии.
  • Дания забила в его ворота 4 раза.
  • Шунин пропустил 3 гола от Бельгии.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Финляндия Шунин Антон Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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paracetamol
1628754317
Тебя вообще надо было оставить дома, дыра!
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Лфшт
1628755284
Каккой тренер, такая и команда
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BRO_football
1628759068
Кто знает, какие тараканы у Черчесова в голове? Перед ЧЕ наигрывали Шунина (и в Лиге Наций и на отборочных мачтах к ЧМ), а в итоге 2 из 3 матчей на воротах стоял Сафонов. Ну кто так делает?
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Вомбат
1628760265
"Все ждали выхода сборной из группы." Кто эти все? Назвал бы поименно, что ли...
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