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    Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

    Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что предшествовало матчу Евро-2020 против Финляндии, на который тренерский штаб выпустил вместо него Матвея Сафонова.

    «Игру с Бельгией мы разбирали на короткой теории с Гинтарасом [Стауче]. Всегда критично обсуждаем каждый момент, каждый гол – думаем, что можно было сделать иначе, чтобы не пропустить. Здесь все было, как обычно – штатный разбор. По-моему, второй гол мы вообще не трогали.

    На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, все еще можно исправить», – мысли были только такие. Был готов на сто процентов.

    Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал все, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам – это тоже имеет значение.

    Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.

    Решение Черчесова комментировать я не в праве. Тренер несет ответственность, в том числе перед командой – это его выбор. В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки», – сказал Шунин.

    • Сафонов не пропустил от Финляндии.
    • Дания забила в его ворота 4 раза.
    • Шунин пропустил 3 гола от Бельгии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9215

      Вомбат 1 час назад

      "Все ждали выхода сборной из группы." Кто эти все? Назвал бы поименно, что ли...

      2
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      Рейтинг: +10158

      BRO_football 1 час назад

      Кто знает, какие тараканы у Черчесова в голове? Перед ЧЕ наигрывали Шунина (и в Лиге Наций и на отборочных мачтах к ЧМ), а в итоге 2 из 3 матчей на воротах стоял Сафонов. Ну кто так делает?

      0
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      Рейтинг: +8136

      Cleaner > BRO_football 1 час назад

      Перефразирую. Какие тараканы в голове Черчесова заставили его наигрывать Шунина? Ведь ежу было видно и понятно, что это НЕ вратарь уровня сборной!

      2
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      Рейтинг: +573

      Лфшт 2 часа назад

      Каккой тренер, такая и команда

      0
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      Рейтинг: +12341

      paracetamol 2 часа назад

      Тебя вообще надо было оставить дома, дыра!

      1
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      Рейтинг: +8136

      Cleaner 2 часа назад

      Шунин дерганный вратарь. Вроде и играет хорошо, но его дергание, мельтешение и мандраж передается команде. В сборную нужен вратарь с железными нервами и уверенный в себе.

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      Рейтинг: +1334

      Obojaemiy > Cleaner 1 час назад

      Максименко в сборную!

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      Рейтинг: +8136

      Cleaner > Obojaemiy 1 час назад

      Нет.

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