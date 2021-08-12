Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что предшествовало матчу Евро-2020 против Финляндии, на который тренерский штаб выпустил вместо него Матвея Сафонова.

«Игру с Бельгией мы разбирали на короткой теории с Гинтарасом [Стауче]. Всегда критично обсуждаем каждый момент, каждый гол – думаем, что можно было сделать иначе, чтобы не пропустить. Здесь все было, как обычно – штатный разбор. По-моему, второй гол мы вообще не трогали.

На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, все еще можно исправить», – мысли были только такие. Был готов на сто процентов.

Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал все, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам – это тоже имеет значение.

Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.

Решение Черчесова комментировать я не в праве. Тренер несет ответственность, в том числе перед командой – это его выбор. В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки», – сказал Шунин.