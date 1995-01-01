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    Эмери – после поражения от «Челси»: «Укорить игроков «Вильярреала» нельзя абсолютно ни в чем»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Челси».

    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти победили лондонцы.
    • «Челси» во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

    «Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильярреал», и испанскую лигу в такой день.

    Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», – сказал Эмери.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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