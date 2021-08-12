Эмери – после поражения от «Челси»: «Укорить игроков «Вильярреала» нельзя абсолютно ни в чем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Челси».
- Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
- В серии пенальти победили лондонцы.
- «Челси» во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.
«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильярреал», и испанскую лигу в такой день.
Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», – сказал Эмери.
Тухель объяснил выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом»
Источник: Официальный сайт УЕФА