Эмери – после поражения от «Челси»: «Укорить игроков «Вильярреала» нельзя абсолютно ни в чем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Челси».

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти победили лондонцы.

«Челси» во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильярреал», и испанскую лигу в такой день.

Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», – сказал Эмери.

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