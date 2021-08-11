Карасев: «Пока не разобрался во всех тонкостях VAR»

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о своем погружении в технологию VAR. Досконально он ее не знает.

«Пока не до конца разобрался во всех тонкостях. Теоретически – да. Практически – хотелось бы набраться больше опыта. Как ни крути, только первый сезон прошел. Не имеем мы такого опыта, как VAR, которые были на Евро. Там люди провели уже по три-четыре сезона полностью провели, не только в своих чемпионатах, но еще и на международных соревнованиях.

Мы тоже к этому придем, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Опять же, надо людям больше информации давать, чтобы они все понимали», – считает рефери.