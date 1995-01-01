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    Карасев: «Пока не разобрался во всех тонкостях VAR»

    Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о своем погружении в технологию VAR. Досконально он ее не знает.

    «Пока не до конца разобрался во всех тонкостях. Теоретически – да. Практически – хотелось бы набраться больше опыта. Как ни крути, только первый сезон прошел. Не имеем мы такого опыта, как VAR, которые были на Евро. Там люди провели уже по три-четыре сезона полностью провели, не только в своих чемпионатах, но еще и на международных соревнованиях.

    Мы тоже к этому придем, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Опять же, надо людям больше информации давать, чтобы они все понимали», – считает рефери.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19913

      vladimir-7 39 минут назад

      С. Карасев, единственный судья, которому доверяю во всех его решениях, хоть одним судьей Россия может гордиться его работой,
      как в РПЛ, так и в Европе.

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