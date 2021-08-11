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Карасев: «Пока не разобрался во всех тонкостях VAR»

11 августа 2021, 15:30
3

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о своем погружении в технологию VAR. Досконально он ее не знает.

«Пока не до конца разобрался во всех тонкостях. Теоретически – да. Практически – хотелось бы набраться больше опыта. Как ни крути, только первый сезон прошел. Не имеем мы такого опыта, как VAR, которые были на Евро. Там люди провели уже по три-четыре сезона полностью провели, не только в своих чемпионатах, но еще и на международных соревнованиях.

Мы тоже к этому придем, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Опять же, надо людям больше информации давать, чтобы они все понимали», – считает рефери.

Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (3)
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vladimir-7
1628688542
С. Карасев, единственный судья, которому доверяю во всех его решениях, хоть одним судьей Россия может гордиться его работой, как в РПЛ, так и в Европе.
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Garrincha58
1628691769
ну если и ты ещё не до конца разобрался а что тогда говорить о ку куянах и ляков
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portero
1628696418
Охренеть... наш лучший арбитр еще не до конца разобрался с VAR, где же остальные тогда по уровню плавают...
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