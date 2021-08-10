«Рашен Football»: «Беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты»

Стали известны подробности встречи главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«По моей информации, беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты. Но вызов в сборную никто не обещал», – сообщает телеграм-канал «Рашен Football».
- Сегодня Карпин встретился с футболистами «Зенита», выступающими за национальную команду.
- В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
- При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной
Источник: телеграм-канал «Рашен Football»
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