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  • «Рашен Football»: «Беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты»

«Рашен Football»: «Беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты»

10 августа 2021, 20:56
8

Стали известны подробности встречи главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«По моей информации, беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты. Но вызов в сборную никто не обещал», – сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

Источник: телеграм-канал «Рашен Football»

Телеграм-канал о российском футболе с аудиторией 2,8 тысяч подписчиков. На ютуб-канал с аналогичным названием подписаны 39,5 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1628618343
У них даже обиды были. Во как.
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balam
1628618997
боюсь даже представить...и Он тоже?
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ArReal
1628619662
Прошлые обиды забыты...Новые впереди
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ySS
1628619725
На сегодняшний день питерский мастур никакой, но ЗаБол травмировался, Соболева Валера на дух не переносит и тот тоже не блещет. А Валера, как и Черчесов, любит играть со столбом в атаке...
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vladimir-7
1628620399
Прошлые обиды ВРЕМЕННО забыты.
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roman230582
1628620435
Интерес к сборной ниже плинтуса упал, количество комментов лишний раз подтверждает это. Спасибо нашим престарелым чиновникам футбольным
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FanatSerj
1628622030
Ну вот поменяли тренера, а ули толку всё тоже главное дерево в составе, зная Дзюбу его надо наоборот с начало выгнать, он замотивируется и начнет рвать и метать, вот такого его брать можно в сборную.
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