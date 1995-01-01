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    «Рашен Football»: «Беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты»

    Стали известны подробности встречи главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «По моей информации, беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты. Но вызов в сборную никто не обещал», – сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Рашен Football»

    Телеграм-канал о российском футболе с аудиторией 2,8 тысяч подписчиков. На ютуб-канал с аналогичным названием подписаны 39,5 тысяч человек.

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7265

      FanatSerj 17 минут назад

      Ну вот поменяли тренера, а ули толку всё тоже главное дерево в составе, зная Дзюбу его надо наоборот с начало выгнать, он замотивируется и начнет рвать и метать, вот такого его брать можно в сборную.

      0
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      Рейтинг: +1561

      roman230582 44 минуты назад

      Интерес к сборной ниже плинтуса упал, количество комментов лишний раз подтверждает это. Спасибо нашим престарелым чиновникам футбольным

      2
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      Рейтинг: +19859

      vladimir-7 44 минуты назад

      Прошлые обиды ВРЕМЕННО забыты.

      0
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      Рейтинг: +2441

      ySS 56 минут назад

      На сегодняшний день питерский мастур никакой, но ЗаБол травмировался, Соболева Валера на дух не переносит и тот тоже не блещет.
      А Валера, как и Черчесов, любит играть со столбом в атаке...

      0
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      Рейтинг: +555

      Fju-2 > ySS 36 минут назад

      Значит остаётся только Паша Погребняк)

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      Рейтинг: +4014

      AtticusFinch 57 минут назад

      Прошлые обиды забыты...Новые впереди

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      Рейтинг: +934

      balam 1 час назад

      боюсь даже представить...и Он тоже?

      0
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      Рейтинг: +8042

      Cleaner 1 час назад

      Рашен Football со свечкой стоял?

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      Рейтинг: +2509

      Иван Петров 1986 1 час назад

      У них даже обиды были. Во как.

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