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    Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в Санкт-Петербурге.

    По информации Eurostavka, Карпин общался с Дзюбой около двух часов – дольше всех игроков «Зенита». Он также провел переговоры с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8694

      alp 5 минут назад

      ну че, русский футбол спасен!

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      Рейтинг: +106

      Soccerdealer63 1 час назад

      Странновато это всё, мягко говоря...
      ДВА ЧАСА "общались"?
      такое можно объяснить только тем, что...Карпин уговаривал Зюбу ещё поиграть)))
      Ведь... для того, чтобы понять, КАК играет Зюба...двух часов не нужно... Это всем известно и тут ничего нового в исполнении Зюбы не ожидается...

      0
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      Рейтинг: +24456

      silver29 1 час назад

      Ну и как бревно вписывается в тактику Карпина ? Понятно желание Валеры предстать этаким спецом у которого равноудаленные отношения со всеми игроками, но если смотреть все время на зад, вперед не пойдешь (((( От Карпина ждут обновления в команде, а не повторение пройденного.

      2
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      Рейтинг: +8042

      Cleaner > silver29 1 час назад

      Бревно в Спартаке. Рядом с Соболевым Дзюба смотрится как Роналду!..)

      3
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      Рейтинг: +24456

      silver29 > Cleaner 1 час назад

      ну так для кого-то и онанизм тяжелая атлетика ((((

      2
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      Рейтинг: +8042

      Cleaner > silver29 1 час назад

      Дзюба многогранен...)))

      2
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      Рейтинг: +4007

      rash1959 1 час назад

      Панибратство какое то. Надо разговаривать с кнутом и дубиной, а ещё лучше чтобы двое держали дрочера, а валера мудохал его ногой по яйцам. Вот и весь разговор. И в конце подитожить: к сборной не готов.

      1
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      Рейтинг: +19859

      vladimir-7 > rash1959 1 час назад

      Так он, так и концы отдаст и кто же, тогда, честь тренеру
      будет отдавать?

      1
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      Рейтинг: +9398

      NewLife 1 час назад

      А закрытая часть без журналистов сколько продолжалась ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +8042

      Cleaner > NewLife 1 час назад

      До сих пор сидят. С утра в Кофеманию!..)

      1
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      Рейтинг: +7161

      playsh 1 час назад

      Карпин общается,знакомится,присматривается к кандидатам в свою команду,это и есть работа Главного тренера - понять,кто сможет стать в дальнейшем соратником и проводником его идей на поле.Постараться найти подход к каждому игроку,заставить поверить в себя - это адская работа.Не учить их играть,играть они умеют,а объединить всех этих разных мужиков в единый коллектив.Удачи тебе,Валера.

      6
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      Рейтинг: +893

      S.K.V. 1 час назад

      Дзюба дал Карпину двухчасовой мастер класс.......

      1
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      Рейтинг: +67127

      insider_retro 1 час назад

      Зашёл последним, что бы услышать приговор... А остальное время сливал товарищей и делился компроматом... Не одному же тонуть...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Сидят в трусах как два придурка. Найдут общий язык.

      4
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      ...
      Рейтинг: +19859

      vladimir-7 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Рекомендую убрать КАК.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2509

      Иван Петров 1986 > vladimir-7 1 час назад

      Как то неудобно - все таки главный тренер сборной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      vladimir-7 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Умный человек не будет два часа разговаривать с придурком, может быть только о завершении выплат зарплат игроку.

      2
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      Рейтинг: +397

      kan85 > Иван Петров 1986 46 минут назад

      В чем изволите?

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