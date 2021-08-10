Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в Санкт-Петербурге.
По информации Eurostavka, Карпин общался с Дзюбой около двух часов – дольше всех игроков «Зенита». Он также провел переговоры с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.
- Сегодня Карпин встретился с футболистами «Зенита», выступающими за национальную команду.
- В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
- При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.
Источник: Eurostavka