Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в Санкт-Петербурге.

По информации Eurostavka, Карпин общался с Дзюбой около двух часов – дольше всех игроков «Зенита». Он также провел переговоры с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.