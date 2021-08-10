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  • Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

10 августа 2021, 20:15
25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в Санкт-Петербурге.

По информации Eurostavka, Карпин общался с Дзюбой около двух часов – дольше всех игроков «Зенита». Он также провел переговоры с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Иван Петров 1986
1628615862
Сидят в трусах как два придурка. Найдут общий язык.
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insider_retro
1628616037
Зашёл последним, что бы услышать приговор... А остальное время сливал товарищей и делился компроматом... Не одному же тонуть...
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S.K.V.
1628616348
Дзюба дал Карпину двухчасовой мастер класс.......
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Plyash
1628616770
Карпин общается,знакомится,присматривается к кандидатам в свою команду,это и есть работа Главного тренера - понять,кто сможет стать в дальнейшем соратником и проводником его идей на поле.Постараться найти подход к каждому игроку,заставить поверить в себя - это адская работа.Не учить их играть,играть они умеют,а объединить всех этих разных мужиков в единый коллектив.Удачи тебе,Валера.
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NewLife
1628617093
А закрытая часть без журналистов сколько продолжалась ?
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rash1959
1628617336
Панибратство какое то. Надо разговаривать с кнутом и дубиной, а ещё лучше чтобы двое держали дрочера, а валера мудохал его ногой по яйцам. Вот и весь разговор. И в конце подитожить: к сборной не готов.
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alp
1628622784
ну че, русский футбол спасен!
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Garrincha58
1628625420
Санта-Барбара
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saf05
1628631491
Зачем сняли чабана?
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mahan
1628665031
Это бревно в сборной не нужно. И бревну походу пофиг кому жопу лизать.
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