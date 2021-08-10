Месси передвигается по Парижу в сопровождении кортежа

Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ».

Из аэропорта футболист отправился в клинику для прохождения медицинского обследования.

За безопасность аргентинца отвечал специальный кортеж, сопровождающий его во французской столице.

«ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом. На полдень среды клуб запланировал пресс-конференцию.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.