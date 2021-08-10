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    Месси передвигается по Парижу в сопровождении кортежа

    Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ».

    Из аэропорта футболист отправился в клинику для прохождения медицинского обследования.

    За безопасность аргентинца отвечал специальный кортеж, сопровождающий его во французской столице.

    «ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом. На полдень среды клуб запланировал пресс-конференцию.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6295

      Fusballer 31 минуту назад

      Офигеть, ногомячист словно папа римский или президент. Мир сошёл с ума.

      1
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      Рейтинг: +1543

      tarasofka 34 минуты назад

      как будто нашего царя перевозили. хотя, нет, тот попросил бы раз в 20 больше охраны.

      2
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      Рейтинг: +5375

      Добрый Бобер 39 минут назад

      По Парижу с начала 40-х годов прошлого века все кому не лень парадом ходят.)

      1
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      Рейтинг: +303

      lNeTl 44 минуты назад

      Жесть,как будто президент какой-то приехал

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      Рейтинг: +1176

      Хейтер Аларм 45 минут назад

      ну и нахрена? это же не путлер, его навряд ли кто-то пристрелить захочет)

      1
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      Рейтинг: +7148

      playsh 57 минут назад

      Ну что тут скажешь,Лео честно поработал на авторитет,теперь авторитет работает на Лео.Браво,Месси.

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