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    «ПСЖ» анонсировал переход Месси

    Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала ролик, посвященный переходу Лионеля Месси.

    Ожидается, что стороны заключат контракт по схеме «2+1». Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

    Футболист сегодня вылетел в Париж для прохождения медицинского обследования и заключения соглашения.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Форвард – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50212

      portero 5 минут назад

      Ну вот наконец то закончилась эпопея с переходом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      Nikoo 8 минут назад

      Удачи Лео.

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