«ПСЖ» анонсировал переход Месси

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала ролик, посвященный переходу Лионеля Месси.

Ожидается, что стороны заключат контракт по схеме «2+1». Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Футболист сегодня вылетел в Париж для прохождения медицинского обследования и заключения соглашения.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Форвард – шестикратный обладатель «Золотого мяча».