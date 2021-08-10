«ПСЖ» анонсировал переход Месси

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала ролик, посвященный переходу Лионеля Месси.
Ожидается, что стороны заключат контракт по схеме «2+1». Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
Футболист сегодня вылетел в Париж для прохождения медицинского обследования и заключения соглашения.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Форвард – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
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Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»