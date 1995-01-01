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    В «Спартаке» опровергли включение Урунова в заявку на сезон

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на новость о включении полузащитника Остона Урунова в заявку московской команды на сезон-2021/22.

    «Урунов находится в списке ФНЛ, он не может играть за основную команду.

    Почему он числится в заявке основной команды? Техническая ошибка сайта РПЛ», – сказал Кулемин.

    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • С тех пор хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2238

      FRZZ 1 час назад

      Могли бы пустить в основу, можно подумать, что те которые играют в основе сильнее Урунова, один хрен все-равно.

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