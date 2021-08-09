В «Спартаке» опровергли включение Урунова в заявку на сезон

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на новость о включении полузащитника Остона Урунова в заявку московской команды на сезон-2021/22.

«Урунов находится в списке ФНЛ, он не может играть за основную команду.

Почему он числится в заявке основной команды? Техническая ошибка сайта РПЛ», – сказал Кулемин.