В «Спартаке» опровергли включение Урунова в заявку на сезон

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на новость о включении полузащитника Остона Урунова в заявку московской команды на сезон-2021/22.
«Урунов находится в списке ФНЛ, он не может играть за основную команду.
Почему он числится в заявке основной команды? Техническая ошибка сайта РПЛ», – сказал Кулемин.
- В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- С тех пор хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»