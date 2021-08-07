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  • РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

7 августа 2021, 18:57
137

«Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без потерь. В третьем туре дома обыгран «Краснодар» Виктора Гончаренко. Дубль оформил Сердар Азмун, который может перейти в «Байер».

С учетом летних товарищеских матчей «Зенит» не проигрывает 16 встреч подряд. Команда Сергея Семака возглавляет таблицу.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 81), Ракицкий (Круговой, 88), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Спайич, Ионов (Сулейманов, 70), Черников (Газинский, 70), Сперцян, Крыховяк (Ильин, 87), Вильена, Кабелла (Классон, 70), Кордоба.

Предупреждения: Кузяев, 13; Вендел, 27 – Рамирес, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (137)
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Kollljan
1628352229
Зенит с красивой победой! Кто следующий?
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rattyboy
1628352490
Поздравляю Малкома с заслуженной победой на ОИ !!!
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spam2009
1628352569
правила прям на ходу придумывают твари
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_Marqella_
1628352739
Всех Зенитовцев с победой,молодцы !!!!
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portero
1628352777
Судья продажная.. козёл. Такой гол отменил....
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Вомбат
1628352901
Даже если Зенит выиграет не 3:2, а 33:2, хейтеры все равно будут уныло бухтеть, что игроки и тренеры Зенита - твари, что судьи - все продажные, что правила, введенные полтора года назад, введены сегодня днем, причем специально для победы Зенита, и так далее. Что же им, убогим, еще остается? Зенит с победой, Краснодар с отличной игрой!
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житель СПб
1628354035
С победой Зенит! Рабочая, не блестящая, с элементами везения, но разные бывают. А вот с Дзюбой что-то надо делать. Он сегодня опять не играл, а присутствовал на поле.
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Рубинище
1628355405
Всё ожидаемо-судьи ищут любой повод, что бы лизнуть газпром, тем более на требуне "САМ" сидел. Отменять такие голы-это преступление против футбола.. Дзюба мертвущий даже для РПЛ-а физрук его упорно ставит--ну наигрывай новые связи под лч-нет ведь. Крыховяк никакущий а нап суперский. пс. Азмун топище
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Zenit_Zenit
1628356251
Раздухарилось дебилье околофутбольное. Победа Зенита им что шило в жопу. Обтекайте, лузеры. Зенит не победим. Остановить его может только сам Зенит. А выходить на поле, не зная правил игры - писец как круто... Так что сидите чижики малохольные и не чирикайте - ваш номер даже не второй...
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сутулая собака и лисы
1628357493
обидно, что гол со штрафного отменили. но это глупейшая ошибка игрока Краснодара.
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