Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

    «Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без потерь. В третьем туре дома обыгран «Краснодар» Виктора Гончаренко. Дубль оформил Сердар Азмун, который может перейти в «Байер».

    С учетом летних товарищеских матчей «Зенит» не проигрывает 16 встреч подряд. Команда Сергея Семака возглавляет таблицу.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 81), Ракицкий (Круговой, 88), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Спайич, Ионов (Сулейманов, 70), Черников (Газинский, 70), Сперцян, Крыховяк (Ильин, 87), Вильена, Кабелла (Классон, 70), Кордоба.

    Предупреждения: Кузяев, 13; Вендел, 27 – Рамирес, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии166
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2051

      Krasnodar 123 3 минуты назад

      А не пора Ганчару в отставку? Игры в атаке нет, обороны нет, многие игроки в разобранном состоянии. Чем на сборах занимались не понятно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4905

      Давид59 15 минут назад

      Что-то непонятное с Дзюбой. Человек совсем не в форме. Опять снят с игры досрочно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      FROL001 49 минут назад

      Зенит Чемпион! И не хрюкать тут! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      FROL001 52 минуты назад

      С победой Зенит, с победой Петербург, с победой многомиллионная армия болельщиков!!!
      Ещё один шаг к очередному чемпионству. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      qawzsexdr 1 час назад

      И снова один из лучших эпизодов матча, это замена Дзюбы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      обидно, что гол со штрафного отменили.
      но это глупейшая ошибка игрока Краснодара.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      tarasofka > сутулая собака и лисы 1 час назад

      главное, что 2 гола хрякам засчитали. при всём админресурсе федунятника.
      пс: гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      Завулон new new > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Гол был красивый, что есть то есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1913

      волчарик 1 час назад

      Маленькие наблюдения от болельщика со стажем.Дзюба собрался на пенсию,но еще может пригодится.Азмун перерос РПЛ,но конечно не до Интера,если продадут забивать будет некому.Семак пытается перестроить игру,но пока идет натужно.В ЛЧ обосремся,но пианист играет как умеет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6302

      владимир миронов > волчарик 1 час назад

      Поменять гражданство: Азмуну российское, дзюбе сделать обрезание и турецкое гражданство.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1913

      волчарик > владимир миронов 1 час назад

      Не плохой вариант,только Азмун рано или поздно все равно уедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      сколько закомплексованных чмошников обитают в комментариях под матчами Спартака и Зенита.
      отбивает вообще желание общаться тут.

      @бомбандир, это нормально?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      tarasofka > сутулая собака и лисы 1 час назад

      так ты же уже объявлял о своём уходе отсюда, не? можешь повторить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      сутулая собака и лисы > tarasofka 1 час назад

      не пиши мне, чмо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      tarasofka > сутулая собака и лисы 1 час назад

      ты рили хочешь, чтобы я всерьёз за тебя взялся? до этого момента только читал, но решил напомнить твои же слова. в ответ оскорбление. ща, надо подумать..)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      сутулая собака и лисы > tarasofka 1 час назад

      делай что хочешь.
      тебе всё равно, чмошнику, нечем занять по жизни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      tarasofka > сутулая собака и лисы 1 час назад

      у тебя, определённо, пропущено слово в высере выше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      Завулон new new > сутулая собака и лисы 1 час назад

      В чём проблема, чемодан, вокзал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      Zenit_Zenit 2 часа назад

      Раздухарилось дебилье околофутбольное. Победа Зенита им что шило в жопу.
      Обтекайте, лузеры. Зенит не победим. Остановить его может только сам Зенит.
      А выходить на поле, не зная правил игры - писец как круто...
      Так что сидите чижики малохольные и не чирикайте - ваш номер даже не второй...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      ДениМ > Zenit_Zenit 2 часа назад

      Молодец! Олицетворение культурной столицы и сонма ленинградских болельщиков! Только... Непобедим - пишется слитно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1254

      tarasofka 2 часа назад

      косорылые позорники резко исчезли с ветки по срочным делам, после гола НН. гы-гы!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88187
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67106
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru