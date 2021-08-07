РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

«Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без потерь. В третьем туре дома обыгран «Краснодар» Виктора Гончаренко. Дубль оформил Сердар Азмун, который может перейти в «Байер».

С учетом летних товарищеских матчей «Зенит» не проигрывает 16 встреч подряд. Команда Сергея Семака возглавляет таблицу.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 81), Ракицкий (Круговой, 88), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Спайич, Ионов (Сулейманов, 70), Черников (Газинский, 70), Сперцян, Крыховяк (Ильин, 87), Вильена, Кабелла (Классон, 70), Кордоба.

Предупреждения: Кузяев, 13; Вендел, 27 – Рамирес, 79.

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