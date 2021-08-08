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Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Помощники:
Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Материалы

Зенит - Краснодар

07.08.2021, Суббота, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
17 апреля, суббота 19:00 Краснодар 2:2 Зенит
14 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
5 июля, воскресенье 20:30 Краснодар 2:4 Зенит
4 тур
3 августа, суббота 21:30 Зенит 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 21:00 Краснодар 2:3 Зенит
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 16:30 Зенит 1:2 Краснодар
11 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Зенит 1:0 Краснодар
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 19:30 Краснодар 0:0 Зенит
5 тур
15 августа, суббота 16:30 Зенит 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 16:45 Зенит 4:0 Краснодар
10 тур
18 октября, суббота 17:00 Краснодар 2:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 19:30 Зенит 4:1 Краснодар
1 тур
17 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 Краснодар
11 тур
7 октября, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 16:45 Зенит 5:0 Краснодар
7 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 августа 2021, 10:41

    Зенит с победой !!!

    0
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 7 августа 2021, 18:31

    зеня гуано

    1
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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 7 августа 2021, 18:12

    Зенит чемпион примите как есть хейтеры Зенита

    3
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > вальтер79 7 августа 2021, 18:44

    Однозначно .На данный момент и в ближайшие годы у зенита нет и не будет конкурентов.Вот в Европе результаты бы подтянуть.

    2
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > вальтер79 7 августа 2021, 18:49

    посмотрим как обосрутся в европе

    2
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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 > minaev23 7 августа 2021, 18:54

    усиление будет и этот скил подтянем))))))))

    2
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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 > swot1205 7 августа 2021, 18:56

    дружище всему свое время вот возьмут и выиграют в европе кто знает как сложиться))))) так что не надо моросить заранее)))))

    1
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 > вальтер79 7 августа 2021, 18:59

    в рот вы подтяните, в слабом лиге приколов, не может быть сильной команды, а есть зеня, где понтов дофига, а в реале за счет ослабления конкурентов, хронический ошибок судей в пользу бомжей ну и прочих питерских деятелей вы никогда не получите сильную команду. Да и какая разница в ЛЧ я буду болеть против бомжей поганных

    2
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > вальтер79 7 августа 2021, 19:51

    я только ЗА, но статистика говорит о том, что все наши "посасывают" в европе

    2
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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 > swot1205 7 августа 2021, 21:34

    дружище не все некоторые клубы все же приносят евро балы в копилку страны зенит тот же краснодар локомотив но в основном конечно происходит облом увы таков наш уровень рпл

    0
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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 > пьяныйхоровод 7 августа 2021, 21:36

    полностью согласен с тобой вообще насрать на него ))))))))

    1
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > вальтер79 7 августа 2021, 21:43

    дай бог. я не против

    1
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    Рейтинг: +1995

    Vitaga 7 августа 2021, 18:06

    если подходить реально - Зениту нет конкуренции в России. можно уже золото вешать им. безграничное вливание бабла Газпрома решает

    4
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    Рейтинг: +67941

    portero 7 августа 2021, 18:01

    Это не по футбольному отменить такой гол...

    3
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    Рейтинг: +114

    papa09 7 августа 2021, 17:59

    Одни недовольные.Не нравится,не смотри.Зенит Чемпион!!!!Ероха молодец.Дзюба стух.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 7 августа 2021, 17:56

    Черданцев восхищён игрой зенита .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 7 августа 2021, 17:44

    у коментаторов уже весь рот в gовне от лобзания пятой точке бомжклубу

    4
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 7 августа 2021, 17:35

    Какие новые правила?Наверно Миллер бабла отстегнул судье.Футболисты Зенита молодцы особенно какой-то крендель Вендель постоянно падает хочет наверное на липовый пенальти наскрести.Пора ввести желтые карточки за симуляции. Комментаторы просто огонь.Гнать таких поганой метлой с Матч тв как Губерниева надо.

    5
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    Рейтинг: +3644

    Gek Dement > Ёжик в тумане 7 августа 2021, 17:44

    Правила которые год как действуют это уже не новые правила..

    2
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 > Gek Dement 7 августа 2021, 17:44

    у бомжар правила действуют только в их ворота, в ворота соперников бомжесудейки глаза на все закрывают

    5
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    Рейтинг: +3644

    Gek Dement > Олег1204 7 августа 2021, 17:49

    Конкретика по данному матчу будет? Или только жевание соплей про заговоры и подкупы?

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    Рейтинг: +67941

    portero 7 августа 2021, 17:29

    Ну ладно, один забили , сейчас Зенит накажут за отмену чистого гола...

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