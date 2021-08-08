Зенит - Краснодар

Зенит с победой !!!
|26 тур
|17 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:2
|Зенит
|14 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Зенит
|3:1
|Краснодар
|26 тур
|17 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:2
|Зенит
|14 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Зенит
|3:1
|Краснодар
|26 тур
|5 июля, воскресенье
|20:30
|Краснодар
|2:4
|Зенит
|4 тур
|3 августа, суббота
|21:30
|Зенит
|1:1
|Краснодар
|24 тур
|20 апреля, суббота
|21:00
|Краснодар
|2:3
|Зенит
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Краснодар
|25 тур
|7 апреля, суббота
|16:30
|Зенит
|1:2
|Краснодар
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|29 тур
|17 мая, среда
|19:30
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Зенит
|19 тур
|5 марта, суббота
|19:30
|Краснодар
|0:0
|Зенит
|5 тур
|15 августа, суббота
|16:30
|Зенит
|0:2
|Краснодар
|17 тур
|6 декабря, суббота
|16:45
|Зенит
|4:0
|Краснодар
|10 тур
|18 октября, суббота
|17:00
|Краснодар
|2:2
|Зенит
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Зенит с победой !!!
Зенит чемпион примите как есть хейтеры Зенита
в рот вы подтяните, в слабом лиге приколов, не может быть сильной команды, а есть зеня, где понтов дофига, а в реале за счет ослабления конкурентов, хронический ошибок судей в пользу бомжей ну и прочих питерских деятелей вы никогда не получите сильную команду. Да и какая разница в ЛЧ я буду болеть против бомжей поганных
полностью согласен с тобой вообще насрать на него ))))))))
Какие новые правила?Наверно Миллер бабла отстегнул судье.Футболисты Зенита молодцы особенно какой-то крендель Вендель постоянно падает хочет наверное на липовый пенальти наскрести.Пора ввести желтые карточки за симуляции. Комментаторы просто огонь.Гнать таких поганой метлой с Матч тв как Губерниева надо.
Правила которые год как действуют это уже не новые правила..
у бомжар правила действуют только в их ворота, в ворота соперников бомжесудейки глаза на все закрывают
Конкретика по данному матчу будет? Или только жевание соплей про заговоры и подкупы?