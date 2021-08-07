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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 07 августа 2021
Зенит
07.08.2021, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
9'
С. Азмун
35'
С. Азмун
44'
А. Ерохин
24'
Д. Кордоба
76'
У. Спайич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
88'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
88'
87'
Замена
В. Ильин
️️️️
Г. Крыховяк
Замена
Д. Чистяков
️️️️
В. Караваев
81'
79'
Желтая карточка
К. Рамирес
76'
ГОЛ! 3:2!
У. Спайич
70'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Черников
70'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
️️️️
В. Классон
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Дзюба
66'
46'
Замена
Кайо
️️️️
Е. Сорокин
ГОЛ! 3:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Кузяев
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
35'
Желтая карточка
Вендел
27'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кордоба
Желтая карточка
Д. Кузяев
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Вендел
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Вендел
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
52
Тонни Вилена
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
5
Реми Кабелла
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
44
Даниил Кузнецов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
4-2-1-1-2
39
Сафонов
52
Вилена
25
Спайич
28
Сорокин
2
Рамирес
20
Крыховяк
53
Черников
8
Сперцян
11
Ионов
9
Кордоба
5
Кабелла
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
15
Караваев
78
Чистяков
78
Чистяков
15
Караваев
22
Дзюба
11
Сутормин
11
Сутормин
22
Дзюба
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Мостовой
14
Кузяев
28
Сорокин
31
Кайо
31
Кайо
28
Сорокин
53
Черников
18
Газинский
18
Газинский
53
Черников
7
Классон
7
Классон
20
Крыховяк
98
Ильин
98
Ильин
20
Крыховяк
11
Ионов
93
Сулейманов
93
Сулейманов
11
Ионов
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
5
Кирилл Кравцов
ОП
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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