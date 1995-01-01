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    Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

    Ирина Шишкина, мама бывшего игрока сборной России Романа Шишкина, рассказала об отношениях спортсмена с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Тот заставлял футболиста худеть.

    «Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил всe время, а вот с Валерием Карпиным не сложилось. Но, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, всe идет, как по накатанному, всe хорошо – и тут бац тебе! А этому надо было случиться, чтобы поставить мозги на место.

    Да, немножко Карпин его ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». У каждого тренера свое видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы», – сказала Ирина Шишкина в эфире «Авторадио».

    • В РПЛ Шишкин провел более 200 матчей.
    • За сборную Шишкин сыграл 16 матчей.
    • Сейчас Шишкин выступает за клуб ФНЛ-2 «Знамя» (Ногинск).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11315

      Hektor 84 7 минут назад

      Маменькин сынок! Ущемляли его бедненького))) ананасы ел. Аж смешно!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16238

      derrik2000 17 минут назад

      «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

      Процентов 70 жителей России обрадовалось бы такому "ущемлению".
      Правильно сказано: "Сытый голодного не разумеет".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45874

      MaxRnD 20 минут назад

      Как в последний час

      1
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    • ...
      Рейтинг: +821

      sерж 22 минуты назад

      ясно, мамке жаловался

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