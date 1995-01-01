Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

Маменькин сынок! Ущемляли его бедненького))) ананасы ел. Аж смешно!!!
Ирина Шишкина, мама бывшего игрока сборной России Романа Шишкина, рассказала об отношениях спортсмена с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Тот заставлял футболиста худеть.
«Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил всe время, а вот с Валерием Карпиным не сложилось. Но, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, всe идет, как по накатанному, всe хорошо – и тут бац тебе! А этому надо было случиться, чтобы поставить мозги на место.
Да, немножко Карпин его ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». У каждого тренера свое видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы», – сказала Ирина Шишкина в эфире «Авторадио».
- В РПЛ Шишкин провел более 200 матчей.
- За сборную Шишкин сыграл 16 матчей.
- Сейчас Шишкин выступает за клуб ФНЛ-2 «Знамя» (Ногинск).