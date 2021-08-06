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  • Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

6 августа 2021, 22:15
19

Ирина Шишкина, мама бывшего игрока сборной России Романа Шишкина, рассказала об отношениях спортсмена с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Тот заставлял футболиста худеть.

«Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил всe время, а вот с Валерием Карпиным не сложилось. Но, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, всe идет, как по накатанному, всe хорошо – и тут бац тебе! А этому надо было случиться, чтобы поставить мозги на место.

Да, немножко Карпин его ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». У каждого тренера свое видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы», – сказала Ирина Шишкина в эфире «Авторадио».

  • В РПЛ Шишкин провел более 200 матчей.
  • За сборную Шишкин сыграл 16 матчей.
  • Сейчас Шишкин выступает за клуб ФНЛ-2 «Знамя» (Ногинск).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Шишкин Роман Карпин Валерий
Комментарии (19)
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MaxRnD
1628277955
Как в последний час
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derrik2000
1628278129
«Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы» Процентов 70 жителей России обрадовалось бы такому "ущемлению". Правильно сказано: "Сытый голодного не разумеет".
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Hektor 84
1628278773
Маменькин сынок! Ущемляли его бедненького))) ананасы ел. Аж смешно!!!
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житель СПб
1628280489
Это похоже на анекдот. Она сама это понимает?
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Вомбат
1628280655
Карпин, он такой. Он любит молодых шишкиных. Ущемлять.
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сасас
1628280983
ах ты ж бедненький
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Cules2013
1628281889
Если бы он ел одни ананасы, помимо проблем с ротовой полостью и пищеварением, нехваткой гемоглобина в крови и т.п., он бы от ветра бы качался и падал, какой там играть в футбол. Сказки не нужно рассказывать. Для того, чтобы скинуть пару кг не нужно никаких спецдиет, и уж точно морить себя голодом. Чуток подправить калорийность рациона, немного добавить нагрузки на тренировках (спортзале). ВСЁ!
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DOCTOR PENALTY
1628282055
Ел ананасы, рябчиков жевал...)
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kliker
1628300439
Вспомнилось: "Дети, кто не съест чёрную икру, тот не получит манную кашу".
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Niko
1628311585
Бедняжка... надо идти слесарем на завод и жрать что хочешь. Хотя при таком раскладе высока вероятность что ананасы только консервированные по праздникам будет пробовать.
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