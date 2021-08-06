Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

Ирина Шишкина, мама бывшего игрока сборной России Романа Шишкина, рассказала об отношениях спортсмена с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Тот заставлял футболиста худеть.

«Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил всe время, а вот с Валерием Карпиным не сложилось. Но, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, всe идет, как по накатанному, всe хорошо – и тут бац тебе! А этому надо было случиться, чтобы поставить мозги на место.

Да, немножко Карпин его ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». У каждого тренера свое видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы», – сказала Ирина Шишкина в эфире «Авторадио».