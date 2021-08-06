Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема: «Я никогда не была против Тедеско»

6 августа 2021, 18:39
9

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла, что она выступала против экс-тренера команды Доменико Тедеско.

Ранее бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов опубликовал фрагмент переписки, на котором Зарема нелицеприятно высказывается в адрес немца.

«Я против Тедеско не была никогда. Ему это известно. Мне надо было понять, кто в какие игры в клубе играет и истинные намерения каждого.

Бесценный опыт работы с Шамилем Газизовым привил новые навыки общения с сотрудниками. Уже нельзя с широко распахнутыми глазами в футбольном мире обитать.

А идти в рукопашную с декабря было бы недальновидно. Тедди бы тогда слили после проигрыша «Рубину» (это было четвертое поражение подряд). Я его никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы».

Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись и команда заняла второе место. Никто из внешних даже не догадывался, что в клубе пылает и давно.

Была идеальная картинка: трогательные проводы, болельщики и руководство. Кто-то ликовал, кто-то смотрел на это всe с комом в глотке.

После первого же проигрыша тренер остался один. Я понимаю, как ему сейчас нелегко. Болельщики должны поддерживать команду и тренера, надо идти вперeд и набирать очки.

Так много было пережито, выстрадано в прошлом сезоне не для того, чтобы так бездарно всe рухнуло сейчас», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1628264809
Да заткнись уже, бомбардир не публикуйте эту силётку то черезчур уже
Ответить
portero
1628266609
На бомбе подруга Заремы работает новостником....
Ответить
ZAITZEFF2011
1628266756
Поймали ведьму за язык длинный
Ответить
NewLife
1628267922
Это Федун сам себе такую выбрал ?? Лох.
Ответить
ilichkadr
1628269503
Ну, и страдалица епт..............
Ответить
aaaaahhhh
1628270440
Где на самом деле правда ни кто из нас не знает, но у меня такое желание что бы вся эта свора поскорее заткнулась, а многоуважаемый господин Федун избавился бы от Спартака как от ненужного балласта. Надоела эта грязь, присосались к детищу Старостиных - видимо захотелось почувствовать себя творцами, а на самом деле просто кучка дерьма, дорвавшаяся до денег..Все кипит внутри от такой грязи.
Ответить
JTherry
1628277556
"Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе..." ...царевна, без твоего телеграм-канала было как-то спокойнее с атмосферой в Спартаке... после его создания и начался тот самый "паноптикум сливов" из клуба... а ведь всем понятна суть создания канала - обидно было, что тебя вышвырнули из Совета директоров, а так хотелось показать, кто в доме хозяйка, искусство манипуляции у тебя развито хорошо (но это единственное твое хорошо развитое качество)...
Ответить
kvm
1628280590
когда же эта тп уже насосётся?
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
2
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+