Зарема: «Я никогда не была против Тедеско»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла, что она выступала против экс-тренера команды Доменико Тедеско.

Ранее бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов опубликовал фрагмент переписки, на котором Зарема нелицеприятно высказывается в адрес немца.

«Я против Тедеско не была никогда. Ему это известно. Мне надо было понять, кто в какие игры в клубе играет и истинные намерения каждого.

Бесценный опыт работы с Шамилем Газизовым привил новые навыки общения с сотрудниками. Уже нельзя с широко распахнутыми глазами в футбольном мире обитать.

А идти в рукопашную с декабря было бы недальновидно. Тедди бы тогда слили после проигрыша «Рубину» (это было четвертое поражение подряд). Я его никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы».

Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись и команда заняла второе место. Никто из внешних даже не догадывался, что в клубе пылает и давно.

Была идеальная картинка: трогательные проводы, болельщики и руководство. Кто-то ликовал, кто-то смотрел на это всe с комом в глотке.

После первого же проигрыша тренер остался один. Я понимаю, как ему сейчас нелегко. Болельщики должны поддерживать команду и тренера, надо идти вперeд и набирать очки.

Так много было пережито, выстрадано в прошлом сезоне не для того, чтобы так бездарно всe рухнуло сейчас», – написала Зарема в своем телеграм-канале.