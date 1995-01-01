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    Зарема: «Я никогда не была против Тедеско»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла, что она выступала против экс-тренера команды Доменико Тедеско.

    Ранее бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов опубликовал фрагмент переписки, на котором Зарема нелицеприятно высказывается в адрес немца.

    «Я против Тедеско не была никогда. Ему это известно. Мне надо было понять, кто в какие игры в клубе играет и истинные намерения каждого.

    Бесценный опыт работы с Шамилем Газизовым привил новые навыки общения с сотрудниками. Уже нельзя с широко распахнутыми глазами в футбольном мире обитать.

    А идти в рукопашную с декабря было бы недальновидно. Тедди бы тогда слили после проигрыша «Рубину» (это было четвертое поражение подряд). Я его никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы».

    Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись и команда заняла второе место. Никто из внешних даже не догадывался, что в клубе пылает и давно.

    Была идеальная картинка: трогательные проводы, болельщики и руководство. Кто-то ликовал, кто-то смотрел на это всe с комом в глотке.

    После первого же проигрыша тренер остался один. Я понимаю, как ему сейчас нелегко. Болельщики должны поддерживать команду и тренера, надо идти вперeд и набирать очки.

    Так много было пережито, выстрадано в прошлом сезоне не для того, чтобы так бездарно всe рухнуло сейчас», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9293

      NewLife 4 минуты назад

      Это Федун сам себе такую выбрал ?? Лох.

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      Рейтинг: +534

      стоп кран 16 минут назад

      Самое странное....А ведь найдутся те, кто её слова о тренерах, о тактике воспримут всерьез....Ну да ---моделька рулящая в футболе---это модно )))

      0
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      Рейтинг: +938

      ZAITZEFF2011 23 минуты назад

      Поймали ведьму за язык длинный

      1
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      Рейтинг: +50052

      portero 26 минут назад

      На бомбе подруга Заремы работает новостником....

      2
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      Рейтинг: +1146

      tarasofka 55 минут назад

      сидела такая в короне, да визжала несколько месяцев - а тут вдруг нашлась на неё управа в лице попова. теперь униженно скулит. тарасофский цирк, как мы все любим)

      2
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      Рейтинг: +863

      Frankfurt Am Main 56 минут назад

      Да заткнись уже, бомбардир не публикуйте эту силётку то черезчур уже

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