Зарема – о Тедеско: «Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал еще один фрагмент переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

Собеседники обсуждают бывшего главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Зарема: Я думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдет на ура.

Попов: Лучше бы доработал, но смену готовить будем.

Зарема: У меня прям плохое ощущение. Он игроков всех называл бастардами (ублюдками). Типа мы не друзья. Раньше говорил, что одна семья. Только они перестали выигрывать – сразу они во всем виноваты.

Попов: Тогда его игроки сольют. Они все чувствуют.

Зарема: Меня очень расстроила встреча с ним вчера. Всю ночь переваривала. Зато он не уйдет теперь как герой, который сбежал от херового менеджмента.

Попов: Все правильно.

Зарема: Хорошо, что он не продлил контракт. Потом бы такая фигня началась.

Попов: Это точно.

Зарема: С продлением или без, как ставил игру, так бы и делал.

Зарема: Зато теперь без иллюзий, что *** (плохой) менеджмент потерял такого крутого тренера. Пойдет как очередной лохарь Томаса [Цорна] – Шюррле, Баду, Тиль. Помните, Вы говорили, что Тедди им нормально тактику объясняет. Выходит, на словах только?

Попов: Он объяснял, как играет другая команда, их тактику.

Зарема: Карреру убрали – столько хейта получили, а его до сих пор любят. Надо держать, пока сами не попросят убрать.

Попов: Тогда сольем этот чемпионат.

Зарема: При проигрыше «Краснодару» должен быть план Б.

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