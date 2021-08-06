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  • Зарема – о Тедеско: «Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна»

Зарема – о Тедеско: «Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна»

6 августа 2021, 14:30
31

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал еще один фрагмент переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

Собеседники обсуждают бывшего главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Зарема: Я думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдет на ура.

Попов: Лучше бы доработал, но смену готовить будем.

Зарема: У меня прям плохое ощущение. Он игроков всех называл бастардами (ублюдками). Типа мы не друзья. Раньше говорил, что одна семья. Только они перестали выигрывать – сразу они во всем виноваты.

Попов: Тогда его игроки сольют. Они все чувствуют.

Зарема: Меня очень расстроила встреча с ним вчера. Всю ночь переваривала. Зато он не уйдет теперь как герой, который сбежал от херового менеджмента.

Попов: Все правильно.

Зарема: Хорошо, что он не продлил контракт. Потом бы такая фигня началась.

Попов: Это точно.

Зарема: С продлением или без, как ставил игру, так бы и делал.

Зарема: Зато теперь без иллюзий, что *** (плохой) менеджмент потерял такого крутого тренера. Пойдет как очередной лохарь Томаса [Цорна] – Шюррле, Баду, Тиль. Помните, Вы говорили, что Тедди им нормально тактику объясняет. Выходит, на словах только?

Попов: Он объяснял, как играет другая команда, их тактику.

Зарема: Карреру убрали – столько хейта получили, а его до сих пор любят. Надо держать, пока сами не попросят убрать.

Попов: Тогда сольем этот чемпионат.

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Источник: Телеграм-канал Дмитрия Попова
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (31)
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Иван Петров 1986
1628251313
Вот может быть она и переживает за команду, а все остальные, так называемые, менеджеры переживают только за свой карман.
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vladimir-7
1628253584
Слова Заремы подтверждают, что все они свиньи двуликие, то публично расхваливают людей, то смешивают их с дерьмом. Сама же говорила про вентилятор и дерьмо. С Газиком Зарема беседу закончила, проиграв её, затем схватилась с Фетисовым, а теперь приступила к Попову, это уже глубокое заболевание. А в клубе некому цыкнуть и прекратить это.
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ЮНик
1628253904
Переименовали бы уже "Спартак" в ФК(федунский клуб) "Зарема" и прекратили бы издеваться над памятью братьев Старостиных и прочих истинных спартаковцев прошлого. Уже настоящий балаган и посмешище сделпали из клуба. Или как говорил Швондер: "Это какой-то позор!"
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JTherry
1628254455
допи*делась Зарема в телеграме, хотела быть белой и пушистой, а получилась - бледной поганкой двуличной, публично Тедеско хвалила, а за глаза - с дерьмом смешивала... и для чего вся эта канитель тогда с продлением контракта Тедеско...? придушить Зарему мало...!(( Леня ни*уя не контролирует свою болтливую пассию... омерзительно все это читать про ваши разборки...
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NewLife
1628255434
Федун очень херовый управленец, если его шестерки ведут такую переписку. Обидно, что Спартак попал в руки к такому нулю.
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serppion
1628256906
Ну Зарема! Ну Спартак! Прочитал переписку - баба похожа (не похожа, а самая что ни на есть!) хабалка, чувствующая себя полноправной хозяйкой. А клуб грязнее помойного ведра. Мои соболезнования болелам-спартачам...
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Из Твери Леха
1628257216
Зареме Федунихиной памятник на открытие-арене рядом со старостиными! Так переживает за клуб, что просто заслуживает отлить свою копию в металле!
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derrik2000
1628260810
Напоминает диалог из книги Юлиана Семёнова о русском разведчике под глубоким прикрытием в нацистской Германии. ))))))))))))))
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_Marqella_
1628263752
Попов гнида конечно ещё та...
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m40
1628278266
Есть тут один крендель, который к месту и не к месту пишет ,,стыдно за Спартак,,. Так вот тут действительно стыдно. Сначала одна ополоумевшая особа позорила клуб, теперь вот этот ещё. С одной стороны эту бабу надо поставить на место, с другой- использовать её методы как-то не по-мужицки. И вся эта склока на радость болелам других клубом. Фанаты Спартака и сам клуб здесь как потерпевшая сторона
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