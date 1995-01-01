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    Зарема – о Тедеско: «Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал еще один фрагмент переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

    Собеседники обсуждают бывшего главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

    Зарема: Я думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдет на ура.

    Попов: Лучше бы доработал, но смену готовить будем.

    Зарема: У меня прям плохое ощущение. Он игроков всех называл бастардами (ублюдками). Типа мы не друзья. Раньше говорил, что одна семья. Только они перестали выигрывать – сразу они во всем виноваты.

    Попов: Тогда его игроки сольют. Они все чувствуют.

    Зарема: Меня очень расстроила встреча с ним вчера. Всю ночь переваривала. Зато он не уйдет теперь как герой, который сбежал от херового менеджмента.

    Попов: Все правильно.

    Зарема: Хорошо, что он не продлил контракт. Потом бы такая фигня началась.

    Попов: Это точно.

    Зарема: С продлением или без, как ставил игру, так бы и делал.

    Зарема: Зато теперь без иллюзий, что *** (плохой) менеджмент потерял такого крутого тренера. Пойдет как очередной лохарь Томаса [Цорна] – Шюррле, Баду, Тиль. Помните, Вы говорили, что Тедди им нормально тактику объясняет. Выходит, на словах только?

    Попов: Он объяснял, как играет другая команда, их тактику.

    Зарема: Карреру убрали – столько хейта получили, а его до сих пор любят. Надо держать, пока сами не попросят убрать.

    Попов: Тогда сольем этот чемпионат.

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    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Попова

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9280

      NewLife 4 минуты назад

      Федун очень херовый управленец, если его шестерки ведут такую переписку. Обидно, что Спартак попал в руки к такому нулю.

      0
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      Рейтинг: +15894

      JTherry 20 минут назад

      допи*делась Зарема в телеграме, хотела быть белой и пушистой, а получилась - бледной поганкой двуличной, публично Тедеско хвалила, а за глаза - с дерьмом смешивала... и для чего вся эта канитель тогда с продлением контракта Тедеско...? придушить Зарему мало...!(( Леня ни*уя не контролирует свою болтливую пассию... омерзительно все это читать про ваши разборки...

      3
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      Рейтинг: +4225

      ЮНик 29 минут назад

      Переименовали бы уже "Спартак" в ФК(федунский клуб) "Зарема" и прекратили бы издеваться над памятью братьев Старостиных и прочих истинных спартаковцев прошлого. Уже настоящий балаган и посмешище сделпали из клуба. Или как говорил Швондер: "Это какой-то позор!"

      1
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      Рейтинг: +6190

      Fusballer > ЮНик 3 минуты назад

      А что, интересно бы получилось: "Зарема" вырвала очко у "Ахмата", ну или наоборот.

      0
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      Рейтинг: +19720

      vladimir-7 35 минут назад

      Слова Заремы подтверждают, что все они свиньи двуликие, то публично
      расхваливают людей, то смешивают их с дерьмом. Сама же говорила про вентилятор и дерьмо. С Газиком Зарема беседу закончила, проиграв её,
      затем схватилась с Фетисовым, а теперь приступила к Попову, это уже
      глубокое заболевание. А в клубе некому цыкнуть и прекратить это.

      4
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      Рейтинг: +71

      Вжыхъ 47 минут назад

      Нафига переписки всякие сливать? Ушёл и всё, узбагойся.
      С другой стороны Спартак жалко конечно...

      1
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      Рейтинг: +7785

      Cleaner 48 минут назад

      Спартак создан для того, чтобы над ним РЖАЛИ!!!

      3
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      Рейтинг: +2491

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вот может быть она и переживает за команду, а все остальные, так называемые, менеджеры переживают только за свой карман.

      1
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      Рейтинг: +3996

      AtticusFinch 1 час назад

      И что в этой переписке такого важного?

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      Рейтинг: +556

      GammiD 1 час назад

      это не когда не закончится.... прачка...

      0
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      Рейтинг: +15894

      JTherry > GammiD 16 минут назад

      "прачка", дорвавшаяся до президентской койки... все по Ленину...)

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