Зарема – о Тедеско: «Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал еще один фрагмент переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.
Собеседники обсуждают бывшего главного тренера московской команды Доменико Тедеско.
Зарема: Я думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдет на ура.
Попов: Лучше бы доработал, но смену готовить будем.
Зарема: У меня прям плохое ощущение. Он игроков всех называл бастардами (ублюдками). Типа мы не друзья. Раньше говорил, что одна семья. Только они перестали выигрывать – сразу они во всем виноваты.
Попов: Тогда его игроки сольют. Они все чувствуют.
Зарема: Меня очень расстроила встреча с ним вчера. Всю ночь переваривала. Зато он не уйдет теперь как герой, который сбежал от херового менеджмента.
Попов: Все правильно.
Зарема: Хорошо, что он не продлил контракт. Потом бы такая фигня началась.
Попов: Это точно.
Зарема: С продлением или без, как ставил игру, так бы и делал.
Зарема: Зато теперь без иллюзий, что *** (плохой) менеджмент потерял такого крутого тренера. Пойдет как очередной лохарь Томаса [Цорна] – Шюррле, Баду, Тиль. Помните, Вы говорили, что Тедди им нормально тактику объясняет. Выходит, на словах только?
Попов: Он объяснял, как играет другая команда, их тактику.
Зарема: Карреру убрали – столько хейта получили, а его до сих пор любят. Надо держать, пока сами не попросят убрать.
Попов: Тогда сольем этот чемпионат.
Зарема: При проигрыше «Краснодару» должен быть план Б.
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