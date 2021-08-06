Зарема – Попову: «Если есть что сказать, предлагаю устроить совместную пресс-конференцию, а еще лучше полиграф»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пост бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

Менеджер опубликовал переписку, из которой следует, что Зарема в феврале просила избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу твои и Аверьянова (глава селекции «Спартака» – примечание «Бомбардира») в период с ноября по февраль, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать.

После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору.

Слава Богу, Доменико Тедеско доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить Вы его хотели еще в апреле.

Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещe лучше полиграф. Посмотрим, кто врет.

И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», – ответила Зарема в своем телеграм-канале.