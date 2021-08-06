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  • Зарема – Попову: «Если есть что сказать, предлагаю устроить совместную пресс-конференцию, а еще лучше полиграф»

Зарема – Попову: «Если есть что сказать, предлагаю устроить совместную пресс-конференцию, а еще лучше полиграф»

6 августа 2021, 13:22
25

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пост бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

Менеджер опубликовал переписку, из которой следует, что Зарема в феврале просила избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу твои и Аверьянова (глава селекции «Спартака» – примечание «Бомбардира») в период с ноября по февраль, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать.

После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору.

Слава Богу, Доменико Тедеско доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить Вы его хотели еще в апреле.

Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещe лучше полиграф. Посмотрим, кто врет.

И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», – ответила Зарема в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (25)
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oyabun
1628245993
А зачем весь этот сор из избы выносите? Ругайтесь кулуарно. Запритесь в комнате вдвоем, расцарапайте друг другу лица, подеритесь в конце концов, но зачем на публику то играть?
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JTherry
1628248866
г-н Дуров, забаньте обоих в телеграм-каналах, чтобы эти говно-сливы прекратились...! на 100-летие устроили цирковое представление в Федунариуме... с таким бы усердием о команде заботились...
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vladimir-7
1628249116
Ну всё, бабу понесло, остановить невозможно, вся надежда была на самого Федуна с ночным усмирителем, но что-то никак не получается. Может быть закрыть её с Поповым вдвоем в квартире, с полным холодильником на недельку, смотришь, выйдут друзьями, обнявшись или ...
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ivany4
1628250789
Как всегда, из двух спорящих один оказался умный, и это женщина. Считаю, что это правильно по двум причинам. Во первых, прервать тот "негативный шлейф", который теперь будет тянуться с телеграм-анала Попова. И во вторых, на будущее, в назидание потомкам как говориться, хочешь уходить - уходи. Но не надо устраивать шоу из своей неудавшейся карьеры. За Поповым еще с прошлого раза имеются "недомолвки" и недоговоренности. А сейчас, видимо Попов с трансферами влип по полной, и просто так его уже не отпустят. Да, и еще, тут многие мужчины так "смакуют" прошлое Заремы, что не видят очевидных вещей, которые она говорит. И создается впечатление, что они жалеют и завидуют "экскортнице", потому как им не удалось так же устроиться в жизни. Если сказать проще, поливают грязью женщин только слабые духом и умом мужчины.
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sait71
1628251280
Зарема ты - ноль, не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом
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NewLife
1628255558
Мерзкие разборки.
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serppion
1628257296
Зарема при клубе кем состоит? Фельдфебелем? Подстилкой Федуна?
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Hektor 84
1628262749
Почему то больше верится Зареме. У Попова и раньше были косяки с трансферами. И слив Эмерии лишний ******.
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balam
1628265052
да заткните их обоих..блевотина
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zigbert
1628273902
Все таки это не лучший способ доказывать свою правоту публично.
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