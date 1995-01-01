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    Зарема – Попову: «Если есть что сказать, предлагаю устроить совместную пресс-конференцию, а еще лучше полиграф»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пост бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

    Менеджер опубликовал переписку, из которой следует, что Зарема в феврале просила избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

    «Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу твои и Аверьянова (глава селекции «Спартака» – примечание «Бомбардира») в период с ноября по февраль, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать.

    После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору.

    Слава Богу, Доменико Тедеско доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить Вы его хотели еще в апреле.

    Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещe лучше полиграф. Посмотрим, кто врет.

    И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», – ответила Зарема в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии26
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      Рейтинг: +9280

      NewLife 1 минуту назад

      Мерзкие разборки.

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      Рейтинг: +24705

      пьяныйхоровод 35 минут назад

      Давайте сразу спарринг в клетке .

      0
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      Рейтинг: +3996

      AtticusFinch 1 час назад

      Лишний раз убеждаюсь, что женщинам не место в футболе!_они не могут промолчать ! Сейчас все говно вывернут на свет!

      0
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      Рейтинг: +11

      sait71 1 час назад

      Зарема ты - ноль, не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом

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      Рейтинг: +8634

      ivany4 1 час назад

      Как всегда, из двух спорящих один оказался умный, и это женщина.
      Считаю, что это правильно по двум причинам. Во первых, прервать тот "негативный шлейф", который теперь будет тянуться с телеграм-анала Попова. И во вторых, на будущее, в назидание потомкам как говориться, хочешь уходить - уходи. Но не надо устраивать шоу из своей неудавшейся карьеры. За Поповым еще с прошлого раза имеются "недомолвки" и недоговоренности. А сейчас, видимо Попов с трансферами влип по полной, и просто так его уже не отпустят.
      Да, и еще, тут многие мужчины так "смакуют" прошлое Заремы, что не видят очевидных вещей, которые она говорит. И создается впечатление, что они жалеют и завидуют "экскортнице", потому как им не удалось так же устроиться в жизни. Если сказать проще, поливают грязью женщин только слабые духом и умом мужчины.

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      Рейтинг: +360

      сутулая собака и лисы > ivany4 1 час назад

      именно.

      есть разногласия, жмешь руку, говоришь спс за сотрудничество и ищешь новую работу.

      а тут какое-то ************** товарищ Попов устроил и я начинаю сразу сомневаться, а являлся ли он адекватным и объективным сотрудником.

      на аудиторию бомбандира даже не смотри.
      тут обитают женоненавистники и гомофобы, что еще ожидать от тупых чмошников?

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      Рейтинг: +518

      mama1991 1 час назад

      н а х у й ваще эти сплетни публиковать? народ ваще не вкурсе че там за делюга.... надоело уже, зарема.... папов.... кто? что?

      0
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      Рейтинг: +294

      Снег 1 час назад

      Пока эскортница руководит командой, забудут спартачи весь вкус побед...

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      Рейтинг: +19720

      vladimir-7 1 час назад

      Ну всё, бабу понесло, остановить невозможно, вся надежда была на самого Федуна с ночным усмирителем, но что-то никак не получается. Может быть
      закрыть её с Поповым вдвоем в квартире, с полным холодильником на недельку, смотришь, выйдут друзьями, обнявшись или ...

      2
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      Рейтинг: +7785

      Cleaner > vladimir-7 50 минут назад

      Федун после короны совсем другим стал. Может на то и рассчитано применение этого вируса? Делать из людей овощи...

      0
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      Рейтинг: +15893

      JTherry 1 час назад

      г-н Дуров, забаньте обоих в телеграм-каналах, чтобы эти говно-сливы прекратились...! на 100-летие устроили цирковое представление в Федунариуме... с таким бы усердием о команде заботились...

      2
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      Рейтинг: +7785

      Cleaner 2 часа назад

      Кто такая Зарема, чтобы ЧТО ТО предлагать? Она НИКТО!

      0
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      ...
      Рейтинг: +59

      чаппай > Cleaner 1 час назад

      Вы, видимо, крайне не осведомлены. Посмотрите интервью Зарема с Собчак.

      0
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      Рейтинг: +7785

      Cleaner > чаппай 52 минуты назад

      Я смотрю футбол. Собчакские сплетни оставьте себе...

      0
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      Рейтинг: +12747

      Persona_non_Grata > Cleaner 48 минут назад

      " Собчачьи " - мне кажется так будет вернее )))

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