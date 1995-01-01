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    Гендиректор «Спартака» – о матчах с «Бенфикой»: «Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу шансов московской команды в противостоянии с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

    • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
    • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

    – Как оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?

    – Все рассчитываем на положительный исход. Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем». Нужно раскрепоститься и двигаться дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии32
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      Рейтинг: +13362

      KLIM777 10 минут назад

      какая клоунада)) в том году Газизов трепался языком, в этом очередь пришла у других))

      молчали бы уж

      0
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      Рейтинг: +12719

      Persona_non_Grata 16 минут назад

      Иногда лучше промолчать и это - тот случай !

      0
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      Рейтинг: +21086

      bset 21 минуту назад

      5:0 в Лиссабоне, подписываем Месси и выигрываем Лигу Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +3782

      mutabor0992 41 минуту назад

      А Бенфика не против такого расклада?Клоун!!!

      3
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      Рейтинг: +346

      сутулая собака и лисы 45 минут назад

      прикупят бдсм атрибутику и поедут в Лиссабон раскрепощаться.

      0
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      Рейтинг: +1278

      FROL001 47 минут назад

      Реальность это побить антирекорд в 2 матчах. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13769

      Garrincha58 48 минут назад

      сильно не раскрепощайтесь главное сохранить свои бу...ки

      2
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      Рейтинг: +1278

      FROL001 49 минут назад

      Хряки снова подсели на бромонтан. Реальность совсем потеряли.

      2
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      Рейтинг: +8616

      ivany4 51 минуту назад

      Молодец, правильно!!! Поддержка не то что в голубом клубике. Поддержка всякая нужна, поддержка всякая важна.
      Для игроков это лишний стимул. Ну а шутливая форма порой приносит больше пользу, чем грозная административная накачка.

      0
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      Рейтинг: +9118

      Вомбат 51 минуту назад

      Так и надо настраивать. Он же не нам с вами это сказал. Игроки пусть верят. Мяч круглый

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