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  • Гендиректор «Спартака» – о матчах с «Бенфикой»: «Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем»

Гендиректор «Спартака» – о матчах с «Бенфикой»: «Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем»

5 августа 2021, 11:29
49

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу шансов московской команды в противостоянии с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

  • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
  • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

– Как оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?

– Все рассчитываем на положительный исход. Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем». Нужно раскрепоститься и двигаться дальше.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (49)
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Mister_Tomsk
1628152401
в спартаке дикий пздц)
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vladimir-7
1628152727
Интересно почитать, что напишут остальные члены клуба Федуна. Почему молчит главное лицо – Зарема.
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Дедуктор
1628153737
Как сказал бы Лёлик: "Идиот!" (С) Кстати, почему этому "директору" не подсказали более правильный вариант? В Лиссабоне побеждаем 3:0 и готовимся к ПСВ. А можно: 4:0, 5:0 ... Много чего можно нафонтанировать. А если посерьезней, то Спартаку надо срочно искать тренера по тактике в помощь Рую. Потому как Руй самым явным образом в тактике не петрит.
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derrik2000
1628153980
"Нужно раскрепоститься и двигаться дальше." Раскрепоститься ещё больше??? Ё-моё! Это какой же тогда счёт на табло будет, если "раскрепощённые" в Москве дали возможность игрокам Бенфики забивать мячей 5-7 как минимум и ещё в волейбол в своей штрафной играли? Даже не могу себе представить...
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jek718875
1628154037
А что должен сказать ГЕНЕРАЛЬНЫЙ? ребята это п....ц?
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_Scorpio_
1628154341
Ну это просто смешно, ну какие 2:0 в Лиссабоне, он с ума что ли сошел?
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Axe111
1628155085
АХАХАХАХАХАХАХАХХААХАХАХАХАХА хочешь я скажу как будет.... 3-4:0 в Лиссабоне и стандартный позор!!!!)))))))))
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mutabor0992
1628157423
А Бенфика не против такого расклада?Клоун!!!
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serppion
1628163212
Португалы?! Дома?! После офигенного преимущества?! Сольют Спартаку?! У поросей командиры неадекватные... С таким руководством жди беды...
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Ageorgov
1628629927
Евгений Мележиков сказал - как в лужу пёрнул...
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