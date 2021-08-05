Гендиректор «Спартака» – о матчах с «Бенфикой»: «Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу шансов московской команды в противостоянии с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
- В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
- Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.
– Как оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?
– Все рассчитываем на положительный исход. Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем». Нужно раскрепоститься и двигаться дальше.
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Источник: «Матч ТВ»