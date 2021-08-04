Ковач – о матче со «Спартой»: «Мы выиграли матч и победили расизм»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач возмущен расистскими проявлениями на матче Лиги чемпионов против «Спарты». По его словам, игроки французов расстроены.

«Самое главное произошло после гола Орельена Чуамени и в конце встречи. Нам грустно и противно, что это продолжается в XXI веке. Я горжусь своими игроками, которые хорошо отреагировали. Некоторые из них расстроены.

Мы выиграли матч и победили расизм. Таких людей на стадионе меньшинство. Во всем нужно уважение. Надеюсь, такое больше не повторится», – сказал Ковач.

Встреча была приостановлена из-за болельщиков чешского клуба. Они ухали в адрес полузащитник гостей Чуамени.

Игроки «Монако» хотели уйти с поля.

Голевой пас Чуамени сделал Александр Головин.

Матч «Спарта» – «Монако» был приостановлен. Фанаты ухали в адрес Чуамени