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    Ковач – о матче со «Спартой»: «Мы выиграли матч и победили расизм»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач возмущен расистскими проявлениями на матче Лиги чемпионов против «Спарты». По его словам, игроки французов расстроены.

    «Самое главное произошло после гола Орельена Чуамени и в конце встречи. Нам грустно и противно, что это продолжается в XXI веке. Я горжусь своими игроками, которые хорошо отреагировали. Некоторые из них расстроены.

    Мы выиграли матч и победили расизм. Таких людей на стадионе меньшинство. Во всем нужно уважение. Надеюсь, такое больше не повторится», – сказал Ковач.

    • Встреча была приостановлена из-за болельщиков чешского клуба. Они ухали в адрес полузащитник гостей Чуамени.
    • Игроки «Монако» хотели уйти с поля.
    • Голевой пас Чуамени сделал Александр Головин.

    Матч «Спарта» – «Монако» был приостановлен. Фанаты ухали в адрес Чуамени

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    Источник: L'Equipe

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