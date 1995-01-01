Головин: «Монако сделал первый шаг к главной цели»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартой» (2:0).
«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит еще ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.
Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее, «Спарта» – очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», – сказал Головин.
- Головин отдал в этой игре голевую передачу.
- Ответная встреча команд пройдет 10 августа.
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