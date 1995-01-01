Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Головин: «Монако сделал первый шаг к главной цели»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартой» (2:0).

    «Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит еще ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

    Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее, «Спарта» – очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», – сказал Головин.

    • Головин отдал в этой игре голевую передачу.
    • Ответная встреча команд пройдет 10 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88021
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67056
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru