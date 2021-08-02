Карпин на момент отставки из «Ростова» был тренером-лидером РПЛ по длительности работы в одном клубе

Главный тренер Валерий Карпин проработал в «Ростове» три года и восемь месяцев. На момент отставки ни один действующий тренер РПЛ не работал в своем клубе столько.
Теперь рекорд РПЛ по длительности пребывания на посту принадлежит Сергею Семаку из «Зенита» – три года и два месяца.
- «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
- Карпин выводил клуб в еврокубки.
- «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.
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Источник: Бомбардир.ру