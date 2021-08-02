Карпин на момент отставки из «Ростова» был тренером-лидером РПЛ по длительности работы в одном клубе

Главный тренер Валерий Карпин проработал в «Ростове» три года и восемь месяцев. На момент отставки ни один действующий тренер РПЛ не работал в своем клубе столько.

Теперь рекорд РПЛ по длительности пребывания на посту принадлежит Сергею Семаку из «Зенита» – три года и два месяца.

«Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.

Карпин выводил клуб в еврокубки.

«Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

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