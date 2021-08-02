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    Карпин на момент отставки из «Ростова» был тренером-лидером РПЛ по длительности работы в одном клубе

    Главный тренер Валерий Карпин проработал в «Ростове» три года и восемь месяцев. На момент отставки ни один действующий тренер РПЛ не работал в своем клубе столько.

    Теперь рекорд РПЛ по длительности пребывания на посту принадлежит Сергею Семаку из «Зенита» – три года и два месяца.

    • «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
    • Карпин выводил клуб в еврокубки.
    • «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

    Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

    «Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2021 22:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12019

      paracetamol 2 часа назад

      Семак его обгонит вскорости.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3093

      PAREVG. > paracetamol 1 минуту назад

      Кто тренер Зенита - не важно, хоть физрук из ленинградской школы, и сколько он в должности - не имеет значения, в РПЛ - чемпионы, в ЛЧ - аутсайдеры.
      Потому что в РПЛ, у Зенита нет конкурентов, от слова - совсем.
      и это как раз против Зенита, игроки привыкли побеждать не особо напрягаясь, с позиции силы, а в ЛЧ, с позиции силы играют с Зенитом, а игроки к такому не готовы, и элементарно не знают что делать.

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