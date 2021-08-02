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  • Карпин на момент отставки из «Ростова» был тренером-лидером РПЛ по длительности работы в одном клубе

Карпин на момент отставки из «Ростова» был тренером-лидером РПЛ по длительности работы в одном клубе

2 августа 2021, 22:46
9

Главный тренер Валерий Карпин проработал в «Ростове» три года и восемь месяцев. На момент отставки ни один действующий тренер РПЛ не работал в своем клубе столько.

Теперь рекорд РПЛ по длительности пребывания на посту принадлежит Сергею Семаку из «Зенита» – три года и два месяца.

  • «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
  • Карпин выводил клуб в еврокубки.
  • «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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paracetamol
1627936662
Семак его обгонит вскорости.
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Nesterenko
1627958382
Вывел в еврокубки и сразу же вылетел.
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portero
1627966510
Семак если опятьтобосрется по полной в ЛЧ , могут и его уйти...
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vladimir-7
1627970842
Ростов выгнал Карпина из команды и правильно сделал, зачем команде нужен какой-то залетный тренер-консультант, им нужен настоящий тренер. Следующий этап в жизни кучерявого пуделя, вылет из сборной России по футболу.
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Plyash
1627977809
Для 16-ти команд - три года и восемь месяцев - лучший результат? Вот Вам с нами и ответ,почему нет крепких команд в России.Текучка тренерская обалденная,как можно команду успеть собрать и подготовить за такое время. Всем важен результат - здесь и сейчас.Последний пример - Мусаев.За что его?
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