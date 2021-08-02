Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что еще не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой по поводу сборной России.

– С Дзюбой не удалось пообщаться?

– Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?

Карпин возглавил сборную 26 июля.

У тренера конфликт с Дзюбой со времен их работы в «Спартаке».

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»