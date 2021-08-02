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  • Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться»

Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться»

2 августа 2021, 12:51
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что еще не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой по поводу сборной России.

– С Дзюбой не удалось пообщаться?

– Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?

  • Карпин возглавил сборную 26 июля.
  • У тренера конфликт с Дзюбой со времен их работы в «Спартаке».

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1627898948
Валера, спокойнее! Ты же понимаешь, что вся страна, за исключением пол-Питера, ждёт когда же отцепят это дерево от сборной.
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rash1959
1627899405
Начались валерины "ну и )(ули вы ********* до меня...?"
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Боцман59rus
1627899516
- и,п,а,н,а,ш,к,и с МатчТВ, никак не могут обмусолить эту тему, на этом все их понимание о футболе и заканчивается. Профессионально освещать футбол, а в этом случае сборную страны по этому виду спорта, у них не хватает ни образования, ни извилин, а судя по работе комментаторов на матче второго тура РПЛ Ростов - Зенит, еще и на стакан приседают, по другому этот цирк не объяснить)))
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mahan
1627899602
Да задолбали уже журналисты этим вопросом. Раздувают из мухи слона.
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Из Твери Леха
1627900403
Чую достанут Валеру с этими вопросами)) такими темпами уволится еще до матча с хорватами)
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Plyash
1627900597
Валера,не обращай внимание на идиотов,работай спокойно. Кто такой Дзюбла - просто один из многих кандидатов в члены сборной команды страны.И не факт,что Карпину придётся с ним общаться.
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Томик
1627906801
Валере бы на это в своем стиле ответить. "Кто такой Дзюба? Это родственник Ваш ст...дзюба?" Пора ему золотой гвоздь "для бутс сборной" подарить и забыть про этого капитана...так называемого. Какого он там букмекера капитан?
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alp
1627909059
валера нервничает..
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lensero2021
1627919758
Мужские спортивные костюмы за 1390 руб. Очень большой выбор, все в одну цену, хорошее качество, стильный дизайн, в общем сами убедитесь, вот ----- https://srt.vg/hohth
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Mariner
1627936574
Пудель как всегда неадекватит )))
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