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    Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что еще не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой по поводу сборной России.

    – С Дзюбой не удалось пообщаться?

    – Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?

    • Карпин возглавил сборную 26 июля.
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    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии26
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      Рейтинг: +8661

      alp 1 час назад

      валера нервничает..

      0
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      Рейтинг: +6976

      playsh > alp 1 час назад

      Ничуть.

      0
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      Рейтинг: +5853

      Томик 2 часа назад

      Валере бы на это в своем стиле ответить. "Кто такой Дзюба? Это родственник Ваш ст...дзюба?" Пора ему золотой гвоздь "для бутс сборной" подарить и забыть про этого капитана...так называемого. Какого он там букмекера капитан?

      1
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      Рейтинг: +7572

      Cleaner 2 часа назад

      Карпин уходи из сборной. Нафига сборной нужен тренер, которому НЕКОГДА делами сборной заниматься??!..(((

      1
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      Рейтинг: +4061

      алдан2014 > Cleaner 2 часа назад

      Тебя дружище ,Карпин спросит в последнюю очередь,как в прочем,и всех тут на сайте

      1
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      Рейтинг: +6976

      playsh 4 часа назад

      Валера,не обращай внимание на идиотов,работай спокойно.
      Кто такой Дзюбла - просто один из многих кандидатов в члены сборной команды страны.И не факт,что Карпину придётся с ним общаться.

      3
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      Рейтинг: +7572

      Cleaner > playsh 2 часа назад

      Карпин открытым текстом сказал, что ему НЕ ДО СБОРНОЙ! При чем тут Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +6976

      playsh > Cleaner 2 часа назад

      Поменьше надо домысливать за других.Придёт время,тогда и обсуждай.Где-то прямой текст увидел,глазастый.А сейчас не мешай и не провоцируй.

      1
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      Рейтинг: +7572

      Cleaner > playsh 2 часа назад

      "И не буду общаться ни с кем."

      Вы подслеповаты или не желаете видеть то, что Вам не нравится???

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      Рейтинг: +6976

      playsh > Cleaner 2 часа назад

      Мне всё нравится.А Вы что,как маленький? Соберёт Карпин всех,кого посчитает нужным,для этого перерыв будет.А сейчас чемпионат России начался,если Вы не заметили,с кем он будет общаться и разговаривать,по городам кататься?А текучкой помощники занимаются,инфа тренеру тоже необходимая идёт.Не надо себя накручивать и остальных тоже,слова тоже передёргивать не надо,всё будет хорошо.Давайте заканчивать,удачи нам.

      1
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      Рейтинг: +7572

      Cleaner > playsh 2 часа назад

      За месяц ничего сделать НЕЛЬЗЯ! Играть будет сборная Черчесова. Так, как она и играла.

      Удачи нам.)

      0
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      Рейтинг: +6976

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Не соглашусь,но добавлю - играть будет не сборная Черчесова,а игроки,бывшие в команде при нём,и по тем или иным причинам оставшиеся при Карпине.Вы же понимаете,что это не одно и тоже.За месяц игроков сменить нельзя,а донести до них своё видение игры,схему, расстановку игроков,внести новую кровь можно.Вот и не будем мешать.Нам всем удачи.













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      Рейтинг: +4449

      Из Твери Леха 4 часа назад

      Чую достанут Валеру с этими вопросами)) такими темпами уволится еще до матча с хорватами)

      3
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      ...
      Рейтинг: +7572

      Cleaner > Из Твери Леха 2 часа назад

      От этого ВСЕМ станет легче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1400

      mahan 4 часа назад

      Да задолбали уже журналисты этим вопросом. Раздувают из мухи слона.

      4
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      Рейтинг: +24407

      Боцман59rus 4 часа назад

      - и,п,а,н,а,ш,к,и с МатчТВ, никак не могут обмусолить эту тему, на этом все их понимание о футболе и заканчивается.
      Профессионально освещать футбол, а в этом случае сборную страны по этому виду спорта, у них не хватает ни образования, ни извилин, а судя по работе комментаторов на матче второго тура РПЛ Ростов - Зенит, еще и на стакан приседают, по другому этот цирк не объяснить)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +7572

      Cleaner > Боцман59rus 2 часа назад

      Кстати да. Ростов - Зенит комментаторы комментировали не обращая внимания друг на друга. Каждый трындел о своем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3966

      rash1959 4 часа назад

      Начались валерины "ну и )(ули вы ********* до меня...?"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3464

      Semenycch 4 часа назад

      Карпин способен и матом журналистам ответить. Не доставайте глупостями...

      1
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      Рейтинг: +21153

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Валера, спокойнее! Ты же понимаешь, что вся страна, за исключением пол-Питера, ждёт когда же отцепят это дерево от сборной.

      5
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      Рейтинг: +7572

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Я совсем не из Питера. Но сейчас сборная без Дзюбы ОБРЕЧЕНА на провал...

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      Рейтинг: +4061

      алдан2014 > Cleaner 2 часа назад

      А щас сборная прямо на коне. И без Дзюбы кончится.

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      Рейтинг: +21153

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 52 минуты назад

      Забавная шутка.)

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