Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Ростов» и вышел в лидеры, в матче шесть голов

    В матче 2-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» – 4:2. Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин.

    Клуб из Санкт-Петербурга набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» по дополнительным показателям.

    «Ростов» занимает предпоследнее место (0 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.

    Ростов: Бабурин, Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич (Лангович, 89), Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Кравцов, 86), Барриос (Мостовой, 82), Вендел (Круговой, 86), Дзюба, Азмун (Сутормин, 81).

    Предупреждения: Осипенко, 50; Терентьев, 59; Калинин, 63 – Ловрен, 45+1; Кузяев, 81; Круговой, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2021 21:57
    Комментарии75
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7876

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Очень слабы-Бабурин , Калинин , Терентьев , Карпин ( как тренер ) и Дзюба !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3264

      _Marqella_ 40 минут назад

      Зенит с победой !!! На классе победа...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -238

      Спартач80 1 час назад

      Победа по игре,но в ситуации с первым голом-фол в атаке,и пенальти не дали,когда кулаком в голову Комличенко ударил Кержаков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > Спартач80 51 минуту назад

      Ну-ка , ну-ка , поподробнее о "фоле в атаке" . Смешно !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11981

      paracetamol > knikos 45 минут назад

      Это свиням левый пен подарила и в последнем матче. А Зениту левые пены дарят только в ворота Зенита.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -238

      Спартач80 > knikos 26 минут назад

      Ну сам глянь,лежит игрок Ростова в штрафной,только повтор нарушения на нём срань тв замылила быстренько.А его ударили с нарушением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      ростов 100/100 1 час назад

      Про игру своего клуба Ростов промолчу, сказать не чего. Пеналь был левый если что, по справедливости.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5041

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Даже липовое пенальти не помогло Ростову. Анти-зенитовское судейство как всегда во всей красе...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4863

      Давид59 1 час назад

      В хоккее у тренеров проигравшей команды интервью не берут. После интервью с Карпиным сразу это вспомнилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3446

      Semenycch 1 час назад

      Уважаемые модераторы сайта, наведите порядок в турнирной таблице, в соответствии с регламентом ЧР Зенит сейчас на 1 месте!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > Semenycch 1 час назад

      Я тоже обратил на это внимание . Модераторы , похоже , Зенит не любят . Не хотят по регламенту таблицу "рисовать"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > knikos 1 час назад

      Открою тайну, Зенит вообще нигде кроме Питера не любят))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3446

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Свинья пернула в лужу...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      То жена твоя была))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > R_a_i_n 1 час назад

      Ты открывать умеешь только бутылки с пивом ! У Зенита огромное количество болел . А в Европе , только Зенит хорошо и знают , как лидера России . Ты своё личное мнение выдаёшь за мнение всех ! Мания величия - первая степень шизофрении .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3446

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Эта же грязная свинья еще раз пернула.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5213

      BarStep > R_a_i_n 1 час назад

      Не соглашусь..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > knikos 1 час назад

      У зенита нет болел открою тебе тайну. Только в Питере конечно есть. В Европе и мире знают только Спартак. Зенит известен только как Газпром-мечты сбываются.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > BarStep 1 час назад

      по поводу?? если адекватно, можем подискутировать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9078

      Вомбат > R_a_i_n 53 минуты назад

      Это не тайна. Московские клубы, кроме, пожалуй, Спартака, не любят за пределами Москвы, а питерский Зенит не любят за пределами Питера. Впрочем, если посчитать тех, кто уехал из Питера и Москвы в сознательном возрасте, то болельшики и Зенита и ЦСКА и Динамо и Локо есть в очень многих странах. Не говоря уж о Спартаке. Впрочем число немосковских почитателей Спартака сокращается. Их было много в СССР, да и в 1990-е когда Спартак был самой богатой командой России и хорошо играл в еврокубках. Сейчас многие из почитателей некогда "народной команды" уже покинули это мир, а новых за пределами Москвы не появилось.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > R_a_i_n 53 минуты назад

      Я живу во Франции и лучше знаю , какой клуб знают в Европе , о каком клубе из России пишут в спортивных изданиях . Знакомые , кто более-менее серьёзно увлекаются футболом , только про Зенит и спрашивают , а некоторые даже матчи знаковые смотрят , я им ссылочки кидаю . Один из спортивных каналов показывает иногда матчи РПЛ , как правило - матчи Зенита .Вот так-то ! Полечись , "знающий за всех ". А то мания преследования сменит манию величия . Тогда - капец !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > knikos 49 минут назад

      Я живу на Марсе и лучше знаю , какой клуб знают в Европе , о каком клубе из России пишут в спортивных изданиях . Знакомые , кто более-менее серьёзно увлекаются футболом , только про газмяс и спрашивают , а некоторые даже матчи знаковые смотрят , я им ссылочки кидаю . Один из спортивных каналов показывает иногда матчи РПЛ , как правило - матчи газмяса .Вот так-то ! Полечись , "знающий за всех ". А то мания преследования сменит манию величия . Тогда - капец !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > Вомбат 48 минут назад

      адекватно, принимаю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > R_a_i_n 31 минуту назад

      Тупой ты ! Своих мыслей нет , чужими пользуешься , и то с ошибками .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n > knikos 22 минуты назад

      тупой Шлюба у вас. И мысли ваши такие же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1911

      Spirit_78 1 час назад

      Весёлая перестрелка получилась. Вот только Зенит, как всегда, на ровном месте придумывает себе проблемы. Так или иначе, с победой, Питер!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > Spirit_78 1 час назад

      Ну , перестрелкой это трудно назвать . Высмотренный с лупой ВАР-овский пеналь и случайное касание как можно ставить рядом с образцовыми ,созданными самими игроками, голами Зенита ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24652

      пьяныйхоровод > knikos 1 час назад

      Кто-то тут всё время кудахчет про то , что хаспромкупилвесьВАР . Куда все эти клоуны подевались ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8578

      knikos > пьяныйхоровод 58 минут назад

      Не их день сегодня , вот пальчики себе и придавили. А вонь , которую они собирались на Зенит пустить , вокруг себя сейчас распространяют , отравляя жизнь близким и соседям .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4863

      Давид59 1 час назад

      ЧЕ показал, что за каждое касание нельзя назначать пенальти. Комличенко до мяча явно не добирался, выпрыгнул нормально, а потом рухнул. Молодец, убедил судью.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      Kokmarov 1 час назад

      Так себе матч. Ростов мог выиграть только прессингом, напором, физ. подготовкой, а пешком Зенит в нашем чемпионате у всех выиграет, но пешком не канает в кубках, отсюда и результат. Не заставляют Зенит бегать соперники, входят в транс мееедленной игры, ну и получают соответственно.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87977
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67052
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru