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  • РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Ростов» и вышел в лидеры, в матче шесть голов

РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Ростов» и вышел в лидеры, в матче шесть голов

1 августа 2021, 21:57
82

В матче 2-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» – 4:2. Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» по дополнительным показателям.

«Ростов» занимает предпоследнее место (0 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.

Ростов: Бабурин, Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич (Лангович, 89), Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Кравцов, 86), Барриос (Мостовой, 82), Вендел (Круговой, 86), Дзюба, Азмун (Сутормин, 81).

Предупреждения: Осипенко, 50; Терентьев, 59; Калинин, 63 – Ловрен, 45+1; Кузяев, 81; Круговой, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (82)
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derrik2000
1627844679
Мне Ростов НЕ нравится уже второй матч подряд. Ощущение сегодня после минут 20 было, что они просто хотят "достойно сыграть", и это ощущение не покидало до конца матча. У ЭТОГО Зенита можно было сегодня выигрывать, будь ростовчане заряжены на победу. После назначения Карпа в сборную, игроки, наверное, тоскуют, а сам Карпин уже мыслями в сборной.
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NewLife
1627844719
Всю игру не покидал вопрос: они там сообразят Геничу больше не наливать ?
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paracetamol
1627845406
Зенит стал со средней дистанции бить, потому и забил 4. Раньше все пытались в ворота завести.
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Hektor 84
1627845431
Комментаторы срач тв днище! А Генич поди под шафе был или обдолбаный. Шлюба вторую игру подряд пешком ходит, не понимаю разговоров о том что Карпин не вызовет его по личным мотивам. Его и вызывать то не за что, походу конец приходит дрочеру.
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BarStep
1627845626
Я конечно не Федун., но команду комментаторов от МатчТВ я бы снял с чемпа ещё в прошлом сезоне))
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JTherry
1627846041
зря Валера согласился на ГТ сборной, игра в клубе разладилась...( Ростов проигрывает вторую игру подряд без шансов, сидит тренер на трибуне или стоит рядом с кромкой поля, ровным счетом ничего не меняется... а в сборную, скорее, Ерохин попадет, чем здюба...
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Давид59
1627846377
ЧЕ показал, что за каждое касание нельзя назначать пенальти. Комличенко до мяча явно не добирался, выпрыгнул нормально, а потом рухнул. Молодец, убедил судью.
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Spirit_78
1627847023
Весёлая перестрелка получилась. Вот только Зенит, как всегда, на ровном месте придумывает себе проблемы. Так или иначе, с победой, Питер!
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GoldPlayFIFARus9
1627848498
Даже липовое пенальти не помогло Ростову. Анти-зенитовское судейство как всегда во всей красе...
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_Marqella_
1627850658
Зенит с победой !!! На классе победа...
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