РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Ростов» и вышел в лидеры, в матче шесть голов

В матче 2-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» – 4:2. Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Рубин» по дополнительным показателям.

«Ростов» занимает предпоследнее место (0 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.

Ростов: Бабурин, Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич (Лангович, 89), Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Хашимото, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев (Кравцов, 86), Барриос (Мостовой, 82), Вендел (Круговой, 86), Дзюба, Азмун (Сутормин, 81).

Предупреждения: Осипенко, 50; Терентьев, 59; Калинин, 63 – Ловрен, 45+1; Кузяев, 81; Круговой, 90+2.

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